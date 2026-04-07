J. D. Vance: Amerika Orbán Viktort támogatja

J. D. Vance látogatása cáfolja Magyar Pétert + videó

J. D. Vance amerikai alelnök megérkezett Budapestre, hogy az amerikai vezetés támogatásáról biztosítsa Orbán Viktort. Mindez alapjaiban cáfolja Magyar Péter és a Tisza-közeli véleményformálók állításait az állítólagos orosz befolyásról – mondta Deák Dániel. Az elemző kiemelte: Magyar Péter veszélyeztetné hazánk baráti viszonyát a nagyhatalmakkal, ami kifejezetten kockázatos lenne abban a bizonytalan és veszélyes világban, amely körülvesz minket.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 13:57
Húsz éve nem járt ilyen magas rangú amerikai vezető Magyarországon. Az amerikai alelnök azért érkezik Budapestre, hogy támogatásáról biztosítsa Orbán Viktort, aki mellett Donald Trump is számtalan alkalommal feltétel nélkül kiállt – mondta videóelemzésében Deák Dániel. Kiemelte: az amerikai alelnök a felszállás előtt jó barátjának nevezte Orbán Viktort, akivel közös sajtótájékoztatót és nagygyűlést is tart Budapesten.

Deák Dániel hangsúlyozta:

míg Brüsszel bezárkózott, addig Magyarország nyitott külpolitikát követ, melynek köszönhetően mind az amerikai, mind az orosz, mind a kínai vezetéssel szoros, baráti a kapcsolatunk.

Ezzel szemben az uniós vezetőket egyik helyen sem fogadják igazán, emlékezetes: nemrég Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő az amerikai külügyminiszterrel akart találkozni Washingtonban, amerikai kollégája ugyanakkor nem volt hajlandó fogadni. Moszkvával semmilyen kapcsolata nincsen az unió vezetésének, miközben a globális energiaválság miatt nagy szüksége lenne Európának az olcsó orosz energiára.

Kiemelte: a nyílt ukrán beavatkozás leplezésére az volt a tiszás propaganda reakciója, hogy elkezdtek aggódni a nem létező orosz beavatkozás miatt.

Ugyanakkor ha valóban orosz beavatkozás lenne Magyarországon, akkor nem utazna ide J. D. Vance és nem biztosítaná támogatásáról a magyar kormányfőt

– jelezte Deák Dániel. Hozzátette: ráadásul az amerikai sajtóban megjelent a hír, miszerint Zelenszkijék Joe Biden kampányát akarták támogatni jelentős összegekkel, tehát az amerikai választási kampányba is beavatkoztak volna. J. D. Vance vezetésével új munkacsoport vizsgálja az ügyet. Ez párba állítható azzal, hogy a magyar kampányba is beavatkoznak az ukránok, nyíltan támogatják és finanszírozzák a Tisza Pártot – emlékeztetett az elemző.

Felidézte: Magyar Péter ellenségesen reagált az amerikai alelnök látogatására, de már üzent Putyinnak és a kínaiaknak is. Ő egy Brüsszel felé forduló külpolitikát képviselne, mellyel bezárkózna Magyarország, és

minden nagyhatalommal megromlana a viszonyunk, ami minden magyar számára káros lenne.

Ez egyben az április 12-i választás egyik fontos tétje is – tette hozzá.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és J. D. Vance amerikai alelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


További játékainkhoz kattintson ide!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Sergio Velasco
idezojelekválasztás

Magyarország maradjon magyar ország!

Sergio Velasco avatarja

Amit Nyugaton láttam, nem akarom, hogy Magyarországon is megtörténjen.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
