Magyar Péter bicskei jelöltje szerint Magyarország a probléma és Brüsszel a megoldás

Bögi Viktória, a Tisza Párt bicskei jelöltje nem is ismeri azt a környéket, amelyet képviselni akar, és bár maga is a Felvidékről származik, egy nyilatkozatában egyszerűen leszlovákozta az ottani magyarokat. Az Ellenpont cikke rávilágít arra, hogy Bögi tökéletesen illeszkedik a Tisza Párt külpolitikai nézeteibe: szerinte Magyarország a probléma és Brüsszel a megoldás.

Forrás: Ellenpont2026. 04. 06. 12:33
Már a jelöltállításkor is világos volt, hogy a Tisza Párt jelöltjeinek nagyobbik részét teljesen véletlenszerűen rendelték hozzá a választókerületeikhez: a bejelentésüket követően sokan vándoroltak az ország egy teljesen másik pontjára, mint ahol eredetileg indulni szerettek volna. Fejér megye 03-as egyéni választókerületében ennél is súlyosabb a helyzet, ugyanis a bicskei körzetben tiszás színekben induló Bögi Viktória bár a választókerületben él, még így sem ismeri a környezetét – tudta meg az Ellenpont.

Bögi Viktória tiszás „nagyágyúk” társaságában (Forrás: Ellenpont)

A lap kiszúrta, hogy a képviselőjelölt egy videós bejelentkezésében kendőzetlen őszinteséggel ismerte be, a választókerület északi részét, Bicskét és környékét gyakorlatilag nem ismeri. Felmerül a kérdés: 

hogyan kívánja képviselni az ott élők napi gondjait, a helyi infrastruktúra vagy a gazdaság égető kérdéseit valaki, akinek GPS kell a saját körzetéhez?

Hazaárulás határon innen és túl

Bögi helyben is hozza Magyar Péter kétarcúságát, legutóbb például a felvidéki magyarok ügyében, emlékeztet az Ellenpont. Amikor a politikai érdek úgy kívánja, nyílt levelet ír a határon túli magyarok „védelmében”, csak azért, hogy aztán leszlovákozza őket egy későbbi nyilatkozatban. Utóbbi azért is különösen aljas húzás, mert ő maga is révkomáromi születésű. A lap szerint jól látszik, hogy 

Bögi Viktória még a saját közegét is megveti, valamint jól mutatja azt a politikai identitásválságot is, ami a Tisza Párt újdonsült jelöltjeit jellemzi: a nemzeti érzelem náluk csak egy máz, ami az első éles helyzetben lekopik.

Magyar Péter jelöltje szerint Magyarország a probléma, Brüsszel a megoldás 

Ha se a felvidéki magyarságot, se az anyaországit nem tekinti hazai közegének, akkor vajon melyik lehet az. Az Ellenpont szerint erre egyszerű a válasz, ugyanazt, mint minden tiszás politikus esetében, mégpedig Brüsszel.

Miközben a választók jelentős része (pártállástól függetlenül) kritikusan figyeli az európai bürokrácia túlterjeszkedését, a Tisza jelöltje látványosan védelmébe vette a brüsszeli politikusokat – hívta fel a figyelmet a lap, hozzátéve, szerinte csupán a magyar kormány fest róluk rossz képet, ők valójában a megoldás, és Magyarország a probléma.

Ismerős lehet ez a gondolat egy másik tiszás politikustól, Orbán Anitától is, aki a magyar vétópolitikát kritizálva kijelentette, ő nem bot akar lenni a küllők között, hanem maga a kerék. Ez a kijelentés azt jelenti, hogy a Tisza Párt feladná hazánk szuverenitását, hogy Brüsszel ránk kényszerítse 

  • a rezsicsökkentés kivezetését,
  • a migrációs kvótát,
  • és kötelezővé tegye az ukrajnai háború végsőkig tartó finanszírozását.
     

Emellett foglalt állást Bögi is, aki tökéletesen illeszkedik a Tisza kétarcú politikájába: helyismeret nélkül, brüsszeli érdekek mentén, elárulva a hazát határon innen és túl.

Borítókép: Bögi Viktória, a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje a párt országjárásán tartott kampányrendezvényen Velencén 2026. március 12-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu