Magyar Péter bicskei jelöltje szerint Magyarország a probléma és Brüsszel a megoldás

Már a jelöltállításkor is világos volt, hogy a Tisza Párt jelöltjeinek nagyobbik részét teljesen véletlenszerűen rendelték hozzá a választókerületeikhez: a bejelentésüket követően sokan vándoroltak az ország egy teljesen másik pontjára, mint ahol eredetileg indulni szerettek volna. Fejér megye 03-as egyéni választókerületében ennél is súlyosabb a helyzet, ugyanis a bicskei körzetben tiszás színekben induló Bögi Viktória bár a választókerületben él, még így sem ismeri a környezetét – tudta meg az Ellenpont.

Bögi Viktória tiszás „nagyágyúk” társaságában (Forrás: Ellenpont)

A lap kiszúrta, hogy a képviselőjelölt egy videós bejelentkezésében kendőzetlen őszinteséggel ismerte be, a választókerület északi részét, Bicskét és környékét gyakorlatilag nem ismeri. Felmerül a kérdés:

hogyan kívánja képviselni az ott élők napi gondjait, a helyi infrastruktúra vagy a gazdaság égető kérdéseit valaki, akinek GPS kell a saját körzetéhez?

Hazaárulás határon innen és túl

Bögi helyben is hozza Magyar Péter kétarcúságát, legutóbb például a felvidéki magyarok ügyében, emlékeztet az Ellenpont. Amikor a politikai érdek úgy kívánja, nyílt levelet ír a határon túli magyarok „védelmében”, csak azért, hogy aztán leszlovákozza őket egy későbbi nyilatkozatban. Utóbbi azért is különösen aljas húzás, mert ő maga is révkomáromi születésű. A lap szerint jól látszik, hogy

Bögi Viktória még a saját közegét is megveti, valamint jól mutatja azt a politikai identitásválságot is, ami a Tisza Párt újdonsült jelöltjeit jellemzi: a nemzeti érzelem náluk csak egy máz, ami az első éles helyzetben lekopik.

Magyar Péter jelöltje szerint Magyarország a probléma, Brüsszel a megoldás

Ha se a felvidéki magyarságot, se az anyaországit nem tekinti hazai közegének, akkor vajon melyik lehet az. Az Ellenpont szerint erre egyszerű a válasz, ugyanazt, mint minden tiszás politikus esetében, mégpedig Brüsszel.

Miközben a választók jelentős része (pártállástól függetlenül) kritikusan figyeli az európai bürokrácia túlterjeszkedését, a Tisza jelöltje látványosan védelmébe vette a brüsszeli politikusokat – hívta fel a figyelmet a lap, hozzátéve, szerinte csupán a magyar kormány fest róluk rossz képet, ők valójában a megoldás, és Magyarország a probléma.