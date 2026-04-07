Magyar Péter még a háziorvosok közül is a legbotrányosabbat indítja

A Tisza Párt színeiben Győr-Moson-Sopron 5. számú, mosonmagyaróvári választókerületében induló Porpáczy Krisztina politikai karaktere a „gondoskodó vidéki háziorvos” meséjére épül, de a rendelkezésre álló források egy súlyosabb, konfliktusokkal terhelt szakmai múltat és baloldali elköteleződést mutatnak – írja az Ellenpont. A lap felidézte: Porpáczy szakmai munkáját többször kísérték konfliktusok és hatósági eljárások, az orvosi kamarát (MOK) politikai ugródeszkának és kormányellenes harctérnek használta, kampányhátországát pedig a 2022-es bukott baloldali összefogáshoz köthető figurák alkotják.

Porpáczy Krisztina, a Tisza jelöltje (Forrás: Facebook)

Zavarta az új praxis a munkáját

A lap szerint személyes sértettség kísérte végig Porpáczy Krisztina pályafutását. Először 2013-ban, még lébényi háziorvosként meglehetősen támadóan reagált arra, hogy a lébényi szülők másik gyermekorvost szerettek volna. A képviselő-testület 2013. szeptember 12-i nyilvános ülésén meghívott vendégként kijelentette:

…őt nagyon mélyen megütötte ez az egész, ezért úgy határozott, hogy a praxisát eladja. […] Úgy gondolja, ha a bizalmatlanság ilyen erős, akkor ezt nem lehet szó nélkül hagyni. […] Zavarja a munkáját, ha itt gyermekorvosi praxis lesz. Anyagilag is zavarja, és nem akar veszekedni senkivel sem azon, hogy milyen gyógyszert ír fel. Mindenki oda megy orvoshoz, ahova akar, ő nyugodtan akar dolgozni, eladja a praxisát és elmegy felnőtt orvosnak Mosonmagyaróvárra. […] Kéri a testület figyelmét, hogy az ő munkájukat is ismerjék el, mivel mikor ő nem volt itt, rájuk nagy felelősség hárult. Ez mindenképpen köszönetet érdemelne, nem pedig egy ilyen levelet. […] nem volt probléma soha az ellátásban. Szeretné, ha ezt is akceptálná mindenki, aki ezeken részt vett, és akinek ebből előnye származott.

Forrás: lebeny.hu

2015-ben a Kisalföld riportja szerint már elégedett volt az anyagiakkal is Máriakálnokon:

nagy előnyként, motivációs tényezőként emlegeti a praxis betöltéséhez folyósított állami támogatást.

Forrás: Kisalföld

Visszautasított betegeket, amiért etikai eljárás indult ellene

Porpáczy aztán több konfliktusba keveredett, hol a törvényre hivatkozva, hol pont azt megkérdőjelezve, ahogy érdeke kívánta.