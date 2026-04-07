J. D. Vance: Amerika Orbán Viktort támogatja

Magyar Péter még a háziorvosok közül is a legbotrányosabbat indítja

Nagy István agrárminiszter kihívója Porpáczy Krisztina, az ország egyik legbotrányosabb háziorvosa Mosonmagyaróvárott. Magyar Péter jelöltje 2013 előtt még gyermekorvos volt, de egy ellene indított petíció után eladta praxisát és felnőtt háziorvosként folytatta. Itt sem tudta elkerülni a botrányt: etikai eljárást indítottak ellene, mert nem volt hajlandó minden beteget ellátni. Az Ellenpont elemzésében végigkövethetjük Porpáczy karrierútját, és belátást nyerünk baloldali kapcsolódásaiba.

2026. 04. 07. 15:04
A Tisza Párt színeiben Győr-Moson-Sopron 5. számú, mosonmagyaróvári választókerületében induló Porpáczy Krisztina politikai karaktere a „gondoskodó vidéki háziorvos” meséjére épül, de a rendelkezésre álló források egy súlyosabb, konfliktusokkal terhelt szakmai múltat és baloldali elköteleződést mutatnak – írja az Ellenpont. A lap felidézte: Porpáczy szakmai munkáját többször kísérték konfliktusok és hatósági eljárások, az orvosi kamarát (MOK) politikai ugródeszkának és kormányellenes harctérnek használta, kampányhátországát pedig a 2022-es bukott baloldali összefogáshoz köthető figurák alkotják.

Porpáczy Krisztina, a Tisza jelöltje (Forrás: Facebook)

 

Zavarta az új praxis a munkáját

A lap szerint személyes sértettség kísérte végig Porpáczy Krisztina pályafutását. Először 2013-ban, még lébényi háziorvosként meglehetősen támadóan reagált arra, hogy a lébényi szülők másik gyermekorvost szerettek volna. A képviselő-testület 2013. szeptember 12-i nyilvános ülésén meghívott vendégként kijelentette:

…őt nagyon mélyen megütötte ez az egész, ezért úgy határozott, hogy a praxisát eladja. […] Úgy gondolja, ha a bizalmatlanság ilyen erős, akkor ezt nem lehet szó nélkül hagyni. […] Zavarja a munkáját, ha itt gyermekorvosi praxis lesz. Anyagilag is zavarja, és nem akar veszekedni senkivel sem azon, hogy milyen gyógyszert ír fel. Mindenki oda megy orvoshoz, ahova akar, ő nyugodtan akar dolgozni, eladja a praxisát és elmegy felnőtt orvosnak Mosonmagyaróvárra. […] Kéri a testület figyelmét, hogy az ő munkájukat is ismerjék el, mivel mikor ő nem volt itt, rájuk nagy felelősség hárult. Ez mindenképpen köszönetet érdemelne, nem pedig egy ilyen levelet. […] nem volt probléma soha az ellátásban. Szeretné, ha ezt is akceptálná mindenki, aki ezeken részt vett, és akinek ebből előnye származott.

Forrás: lebeny.hu

2015-ben a Kisalföld riportja szerint már elégedett volt az anyagiakkal is Máriakálnokon: 

nagy előnyként, motivációs tényezőként emlegeti a praxis betöltéséhez folyósított állami támogatást.

Visszautasított betegeket, amiért etikai eljárás indult ellene

Porpáczy aztán több konfliktusba keveredett, hol a törvényre hivatkozva, hol pont azt megkérdőjelezve, ahogy érdeke kívánta.

2023-ban ismét a Kisalföld kereste fel, mivel máriakálnoki háziorvosként rendelési idejében feltüntette a sportorvosi alkalmassági vizsgálatot. Itt derült ki, hogy a doktornő csakis olyan amatőr sportolók számára adott ki engedélyt, akik amúgy is a páciensei voltak. A többieket a hatályos törvényekre hivatkozva elutasította.

Dr. Porpáczy aztán az orvosi ügyeletek kötelezővé tétele elleni harc egyik vezéralakja volt. Emlékezetes 2023-as incidense, amikor a mentők belső kommunikációs csatornáján jelentette be, hogy bizonyos betegek ellátását nem hajlandó vállalni, amivel közvetlenül veszélyeztette a mentésirányítás hatékonyságát. Ezt a kijelentését már a MOK Győr-Moson-Sopron vármegyei szervezetének alelnökeként tette.

Emiatt az ETT Győr-Moson-Sopron megyei orvosetikai bizottsága orvosetikai eljárást indított ellene, amellyel kapcsolatban rendőrségi elővezetést is kilátásba helyeztek. Végül Porpáczy önként ment el a meghallgatásra.

 

A kamara mint ellenzéki bázis

Porpáczy nem szakmai, hanem politikai célokra használta kamarai tisztségeit:

  • A MOK Háziorvosi Csoportjának vezetőjeként a kormányzati egészségügyi reformok folyamatos kritikusa volt. Nevéhez fűződik a Háziorvosi Szakmai Tagozat megalapítása, amely a kamara átpolitizálásának újabb eszköze lett.
  • Rendszeresen fogalmazott meg éles kritikákat Takács Péter államtitkárral szemben, ahol elsősorban az ügyeleti rendszert, infrastrukturális kérdéseket, képzéseket és betegelosztást kritizálta.
  • Aktív szervezője és egyik felszólalója volt a 2025. márciusi Kossuth téri tüntetésnek, ahol a szakmai érdekvédelem helyett a kormányzati költségvetést és az állami beruházásokat támadta.

 

A kampány háttere: régi baloldali hálózat

A Tisza Párt jelöltje mögött valójában ismét tetten érhető az átjárás a 2024 előtti régi, baloldali ellenzékhez. Például Mágori Krisztina igazságügyi szakértő, szegedi jelöltaspiráns volt, és ma is aktívan támogatja a pártot és Porpáczyt.

Mágoriról tudni kell, hogy a 2022-es választások másnapján még az ellenzéki összefogás által magára hagyott Márki-Zay Péterről tett közzé támogató posztot, innen vezetett útja a Tisza Pártba.

Dr. Porpáczy azóta maga is nyíltan beállt a párt „woke-szárnya” alá: 2025. decemberi posztjában Bódis Krisztának szentelt egy egész bejegyzést, ahol az LMBTQ-propagandista Bódis szavait egyenesen „iránymutatásnak” nevezte.

Dr. Porpáczy Krisztina nem egy „új arc”, hanem a konfliktusos baloldali orvospolitizálás folytatása, akinek múltjában több a konfliktus, a sértettség és az egyéni ambíciók, mint a tényleges közösségi eredmény – írja az Ellenpont.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

