Orbán Balázs felvázolta, milyen feladatok várnak most a Fideszre

„Az első gondolat a háláé: hála mindazok felé, akik valamilyen formában segítették a nemzeti oldal munkáját” – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs. A volt kampányfőnök hangsúlyozta: a Fidesz előtt most a megújulás, a társadalmi bázis szélesítése és a nemzeti vívmányok megvédése áll. Úgy véli, az új kormány döntései hosszú távon az ország gazdasági és politikai mozgásterét is meghatározhatják.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 13:37
Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára Fotó: Teknős Miklós
„Az első gondolat a háláé: hála mindazok felé, akik valamilyen formában segítették a nemzeti oldal munkáját” – fogalmazott  Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs, a Fidesz–KDNP volt kampányfőnöke a választás utáni értékelésében, amelyben a vereség okait és a jobboldal előtt álló feladatokat vette sorra.

A politikus szerint a kampányban részt vevők példátlan munkát végeztek, ugyanakkor a választók végül másként döntöttek. Úgy vélte, a következő időszakban elengedhetetlen a választási vereség okainak feltárása. Ennek kapcsán kiemelte: az elmúlt évek gazdasági és energiaválsága, valamint a háborús helyzet erősen befolyásolta a társadalom hangulatát, amely inkább a változás ígéretét részesítette előnyben a stabilitással szemben.

Külfoldi befolyásolás szerepe

Orbán Balázs beszélt arról is, hogy a Fidesz alábecsülhette a külföldi befolyás szerepét, miközben a közösségi média hatása minden korábbinál erősebbé vált a kampány során. Hozzátette: a párt saját kutatásai alapján egy szűk mozgástérben látták a győzelem esélyét, ám végül tévesen ítélték meg a helyzetet.

A választási eredmények értékelésekor rámutatott: a Fidesz által elért szavazatszám nem szokatlan, ugyanakkor döntő változást hozott, hogy korábbi szavazók az ellenfélhez pártoltak, és új választói csoportok jelentek meg. 

Ez vezetett szerinte ahhoz, hogy az ellenzék több mint hárommillió szavazatot tudott egy irányba mozgósítani.

A volt kampányfőnök hangsúlyozta: vannak olyan kormányzati intézkedések – például a családi adócsökkentés, a rezsicsökkentés vagy az otthonteremtési programok –, amelyek mögött széles társadalmi támogatás áll, ezért ezeket meg kell védeni. Ugyanakkor figyelmeztetett: a Tisza Párt kétharmados felhatalmazása teljes mozgásteret ad a programjuk végrehajtására, de ha túllépnék a jogállami kereteket, a Fidesz kész fellépni.

 

A nemzeti oldal teljes megújulása

A jövőt illetően Orbán Balázs a nemzeti oldal teljes megújulását sürgette. Úgy fogalmazott: a Fidesznek a kormányzó pártból ismét mozgalommá kell alakulnia, amely szélesebb társadalmi bázist épít, és politikán kívüli szereplőket is bevon. 

Emellett hangsúlyozta a visszafogottabb, az emberek problémáira érzékenyebb politikai magatartás szükségességét is.

Külpolitikai kérdésekben a konnektivitás fenntartását tartja kulcsfontosságúnak, vagyis azt, hogy Magyarország minden nagyhatalmi blokkal jó kapcsolatot ápoljon, elkerülve a szuverenitás feladását. Ezzel összefüggésben arra figyelmeztetett: a jövőben dőlhet el, hogy az új kormány képes lesz-e ellenállni a külső nyomásnak.

Gazdasági téren úgy látja, az ország pénzügyi helyzete stabil, ugyanakkor kockázatot jelenthet egy esetleges rendszerváltás a gazdaságpolitikában, amely – még jó szándék mellett is – az életszínvonal csökkenéséhez vagy eladósodáshoz vezethet.

Végül kitért a Mathias Corvinus Collegium helyzetére is, amelyet egy három évtizedes múltra visszatekintő, nemzetközileg is elismert tehetséggondozó intézményként jellemzett. Hangsúlyozta: az MCC a jövőben is folytatja működését, és arra kérte a politikai szereplőket, hogy az intézmény jövőjéről jogállami és európai keretek között gondolkodjanak.

Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: Teknős Miklós)


A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
