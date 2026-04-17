Mutatjuk, milyen hatással volt a brutális választási vereség a Fidesz kampányfőnökére

A Fidesz–KDNP vereségének lehetséges okairól és a nemzeti oldal jövőjét illető stratégiáról beszélt Orbán Balázs –immáron szakál nélkül – a Mandinernek adott interjúban. A Fidesz0ľKDNP mostani kampányát irányító politikus szerint az immáron leköszönő kormánypártok által megfogalmazott üzenetek mindenkihez eljutottak Magyarországon, mindenki pontosan tudta, hogy a pártszövetség mit gondol az adott helyzetről és mihez kéri a támogatást.

Az emberek azonban végül úgy döntöttek, hogy a másik, kontúrtalanabb ajánlatnak, reményre épülő érzéseknek engednek teret, ezt a döntésüket tiszteletben tartom

– fűzte hozzá.

A Tisza kétharmados felhatalmazásával kapcsolatban leszögezte: a párt ezzel megkapta azt a bizalmat és felhatalmazást, ami ahhoz kell, hogy végre tudják hajtani a programjukat.

Ami az országgal, a gazdasággal, a külpolitikában történik, azért Orbán Balázs szerint csak és kizárólag a Tiszát terheli majd a kormányzati felelősség.

