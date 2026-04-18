Győr polgármestere tárgyalást kezdeményez Magyar Péterrel

Pintér Bence, Győr polgármestere szerint súlyos pénzügyi válság alakult ki a városüzemeltető Győr-Szol Zrt.-nél, amelynek tőkevesztesége elérte a hatmilliárd forintot, miközben a tartalékok is jelentősen apadtak. A városvezető ezért tárgyalást kezdeményez Magyar Péterrel, a Tisza Párt elnökével, és az ország leendő kormányától kér segítséget a helyzet rendezéséhez.

2026. 04. 18. 12:52
Pintér Bence, Győr polgármestere közösségi oldalán számolt be szombaton arról, hogy „óriási baj van” a győri városüzemeltető cégnél, a probléma megoldásához segítséget kér az ország következő kormányától, meghívta Győrbe Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét.

A polgármester a közzétett videóban elmondta: mivel erős volt a gyanújuk, hogy a Győr-Szol Zrt.-ben, a lakáskasszából „elfolyt” 1,7 milliárd forint csak egy nagy kirakós egyetlen darabja, pénzügyi-gazdasági jelentést kért a Győr-Szolról a csapata szakembereitől.

Közölte: a cég működését 2016 elejétől 2025 harmadik negyedévéig vizsgáló elemzés, majd az ebből készült jelentés minden előzetes félelmüket beigazolta. A Győr-Szol Zrt. tőkevesztesége hatmilliárd forint, eredménytartaléka – ami lényegében a cég félretett pénze, egy biztonsági pénzügyi tartalék – hét és fél milliárd forinttal csökkent 2020-tól; csupán néhány év alatt az összes megtakarítását felélte a cég – mondta Pintér Bence.

Kiemelte: a Győr-Szol a leányvállalataival együtt hitelben úszik, a lakáskassza 1,7 milliárdját felélte, az önkormányzat segítsége nélkül ekkora veszteségeket valószínűleg nem fog tudni kigazdálkodni. 

Mindeközben azonban az önkormányzat is forráshiányos,

 idénre már 13,1 milliárdos a szolidaritási adó, ami jelentősen szűkíti a mozgásterünket – tette hozzá. Ezért kérte a polgármester Magyar Péter segítségét.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
