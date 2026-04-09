Kutyaszorítóba került a Tisza Párt – sorra jelentik be a nemzeti radikálisok, hogy a kormánypártokra szavaznak vasárnap

„Soha nem volt még ekkora a választás tétje” – hallani a kormánypártok politikusaitól és publicistáitól. Nem is csoda, hiszen a magyarok ezúttal nem csak a következő négy év kérdéseiről döntenek, hiszen a következő kormánynak a jelenlegi világpolitikai helyzetre adott válaszai évtizedekre meghatározzák majd a világ sorsát. – Ezt a döntést csak egyszer lehet elrontani, ha elrontjuk, nincs visszaút – mutatott rá lapunknak adott interjújában Nacsa Lőrinc államtitkár.

Bár a jobboldali közvélemény-kutató cégek kormánypárti előnyt mérnek – például a Nézőpont Intézet által publikált mandátumbecslés szerint a Fidesz–KDNP a következő országgyűlési választáson is megszerzi a mandátumok abszolút többségét –, de fontos, hogy minél erősebb legyen a képviseletük az Országgyűlésben.

Az összefogás a nemzet túlélését jelentheti

Bogár László a kérdésről lapunknak úgy vélekedett, a Fidesz és a Mi Hazánk ugyanannak a nemzeti erőnek az egymással rivalizáló két politikai alakzata. Ebben a helyzetben azonban mindkét pártnak félre kellene tenni mindazt, ami szembeállítja őket egymással, hogy a magyar nemzet egységét fenn tudjuk tartani. A publicista szerint ezért

a Mi Hazánk Mozgalom szavazóinak egyéniben mindenképp a Fidesz jelöltjét kell támogatnia, mert ez ma a lehető legjobban értelmezett nemzeti feladat, amit véghez kell vinni.

Bogár László ( Fotó: Németh András Péter)

– Lássuk be, a Mi Hazánk képviselőjelöltjeinek kevés esélye van bármelyik egyéni körzetben. Ahogy azon is el lehet gondolkodni, hogy a fideszesek is szavazhatnak listán a Mi Hazánkra – tette hozzá a publicista és hangsúlyozta: az összefogás most a nemzet túlélését jelentheti.

Az első fecske

A köztudottan nemzeti radikális érzületű Budaházy György beszélt elsőként arról, hogy a Fidesz jelöltjére szavazna a Mi Hazánk jelöltjével szemben az egyéni választói körzetben. Az aktivista a döntését az Ultrahang Plusz podcastjében a magyar választási rendszer működésével magyarázta. Bár ő maga még 2028-ig nem vehet részt választásokon, azt elmondta, hogy szerinte a Mi Hazánk be tud jutni a parlamentbe, azonban úgy véli, a magas részvétel nem kedvezhet a kisebb pártoknak.