Még nem késő: estig leadhatók a levélszavazatok

Az a választó, aki még nem adta fel postán a levélszavazatát, a szavazás végéig leadhatja valamelyik külképviseleten vagy az egyéni választókerületi székhelyek választási irodájában.

Leadja az április 12-i magyarországi országgyűlési választások levélszavazatát egy nő Magyarország csíkszeredai főkonzulátusán 2026. március 28-án. Fotó: MTI/Veres Nándor

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak, ha kérték felvételüket a névjegyzékbe, ezt 497 ezren tették meg.

A szavazó szabadon dönthetett arról, milyen úton juttatja vissza voksát a Nemzeti Választási Irodához (NVI):

a válaszborítékot feladhatta postán, ebben az esetben a levélnek a szavazás befejezéséig meg kell érkeznie az NVI-hez,

a válaszborítékot fel lehetett adni a külképviseletek címére is úgy, hogy a szavazás végéig megérkezzen,

vagy egyes külképviseleteken személyesen is le lehetett adni.

Azok, akik ezt nem tették meg, még a szavazás napján is leadhatják levélszavazatukat.

A válaszboríték leadható a külképviseleteken a külképviseleti szavazás időtartama alatt (általában 6–19 óra között) is, valamint Magyarországon a 97 egyéni választókerületi székhelyen 6 és 19 óra között.

Az NVI-hez vasárnap reggelig 293 ezer levélszavazat érkezett vissza, ebből 50 ezret közvetlenül az NVI-hez juttattak el, 243 ezret pedig a külképviseleteken adtak le.