Döbbenetes leleplező dokumentum: Brüsszel jóváhagyásával készítenek elő erőszakos támadássorozatot a tiszások

Még nem késő: estig leadhatók a levélszavazatok

Aki nem postázta időben a levélszavazatát, a választás napján még személyesen is leadhatja külképviseleten vagy a kijelölt választási irodákban.

Forrás: MTI2026. 04. 12. 11:39
Az a választó, aki még nem adta fel postán a levélszavazatát, a szavazás végéig leadhatja valamelyik külképviseleten vagy az egyéni választókerületi székhelyek választási irodájában.

Csíkszereda, 2026. március 28. Leadja az április 12-i magyarországi országgyűlési választások levélszavazatát egy nő Magyarország csíkszeredai főkonzulátusán 2026. március 28-án. Levélszavazásra a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok jogosultak. MTI/Veres Nándor
Leadja az április 12-i magyarországi országgyűlési választások levélszavazatát egy nő Magyarország csíkszeredai főkonzulátusán 2026. március 28-án. Fotó: MTI/Veres Nándor 

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak, ha kérték felvételüket a névjegyzékbe, ezt 497 ezren tették meg.

A szavazó szabadon dönthetett arról, milyen úton juttatja vissza voksát a Nemzeti Választási Irodához (NVI):

  • a válaszborítékot feladhatta postán, ebben az esetben a levélnek a szavazás befejezéséig meg kell érkeznie az NVI-hez,  
  • a válaszborítékot fel lehetett adni a külképviseletek címére is úgy, hogy a szavazás végéig megérkezzen, 
  • vagy egyes külképviseleteken személyesen is le lehetett adni.

Azok, akik ezt nem tették meg, még a szavazás napján is leadhatják levélszavazatukat.

A válaszboríték leadható a külképviseleteken a külképviseleti szavazás időtartama alatt (általában 6–19 óra között) is, valamint Magyarországon a 97 egyéni választókerületi székhelyen 6 és 19 óra között.

Az NVI-hez vasárnap reggelig 293 ezer levélszavazat érkezett vissza, ebből 50 ezret közvetlenül az NVI-hez juttattak el, 243 ezret pedig a külképviseleteken adtak le.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu