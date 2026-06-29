Kiállt a migráció mellett Magyar Péter falurombolást szorgalmazó helyettes államtitkára

Innen fúj a szél
Bart István eredetileg klímapolitikai szakértő, végzettsége jogász és várostervező. Volt már eurokrata, magyar köztisztviselő, független tanácsadó és civil is. A helyettes államtitkárság előtt a Soros György által támogatott Energiaklub szakértője, majd elnökségi tagja egyébként 2002 és 2005 között az SZDSZ-es Gazdasági és Közlekedési Minisztérium osztályvezetője volt az Environmental Defense Fund környezetvédelmi szervezet munkatársa, a Klímastratégia 2050 Intézet igazgatója, és az Egyensúly Intézet szakértője volt.
Borítókép: Bart István államtitkár (Forrás: Facebook)
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