Ezt a magyar falut már elérte a vízhiány, órákra is kimaradhat a szolgáltatás

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bujdosó andreapátylakosságönkormányzathőség

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Rendkívüli vízellátási probléma alakult ki hétfőn Pátyon a tartós hőség és a megugró vízfogyasztás miatt. Az önkormányzat a szolgáltató kérésére elsőfokú vízkorlátozást rendelt el, miközben egyes településrészeken az ivóvízszolgáltatás akár hat órára is szünetelhet. Bujdosó Andrea Anna, a Tisza Párt frakcióvezetője arra kérte a helyi lakosságot, hogy takarékosan használják az ivóvizet és tartsák be a korlátozásokat.

Pámer Dávid
2026. 06. 29. 15:42
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Lakosság tájékoztatására kérték az önkormányzatokat

Írtunk arról is, hogy Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. arról tájékoztatta lapunkat, hogy az extrém hőség miatt felhívást küldött az önkormányzatoknak, arra kérve őket, hogy tájékoztassák a lakosságot a takarékos ivóvízhasználatról. A társaság szerint a felelős vízfogyasztással elkerülhetők a szolgáltatási zavarok és a vízkorlátozás. A Dmrv kérte az önkormányzatokat, hogy a települések lakosságát tájékoztassák a következőkről:

törekedjenek az ivóvíz tudatos, felelős felhasználására, korlátozzák a nem létfontosságú vízhasználatot (pl. medencetöltés, autómosás), csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvízmennyiséget, illetve a locsolás gyakoriságát, a reggeli és az esti csúcsfogyasztási időszakban kerüljék az öntözést, mellőzzék az ivóvízzel történő pormentesítést, az utak, járdák locsolását. 

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató műszaki igazgatója pedig lapunknak többek között elmondta, hogy ők is kérték az önkormányzatoknak, hogy a legmelegebb nappali órákban vezessenek be locsolási tilalmat. A korlátozás célja az ivóvízellátás biztonságának fenntartása, valamint az esetleges nyomáscsökkenések és szolgáltatási zavarok megelőzése - tette hozzá a műszaki igazgató.

 

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