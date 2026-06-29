Ezt a magyar falut már elérte a vízhiány, órákra is kimaradhat a szolgáltatás

Lakosság tájékoztatására kérték az önkormányzatokat

Írtunk arról is, hogy Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. arról tájékoztatta lapunkat, hogy az extrém hőség miatt felhívást küldött az önkormányzatoknak, arra kérve őket, hogy tájékoztassák a lakosságot a takarékos ivóvízhasználatról. A társaság szerint a felelős vízfogyasztással elkerülhetők a szolgáltatási zavarok és a vízkorlátozás. A Dmrv kérte az önkormányzatokat, hogy a települések lakosságát tájékoztassák a következőkről:

törekedjenek az ivóvíz tudatos, felelős felhasználására, korlátozzák a nem létfontosságú vízhasználatot (pl. medencetöltés, autómosás), csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvízmennyiséget, illetve a locsolás gyakoriságát, a reggeli és az esti csúcsfogyasztási időszakban kerüljék az öntözést, mellőzzék az ivóvízzel történő pormentesítést, az utak, járdák locsolását.

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató műszaki igazgatója pedig lapunknak többek között elmondta, hogy ők is kérték az önkormányzatoknak, hogy a legmelegebb nappali órákban vezessenek be locsolási tilalmat. A korlátozás célja az ivóvízellátás biztonságának fenntartása, valamint az esetleges nyomáscsökkenések és szolgáltatási zavarok megelőzése - tette hozzá a műszaki igazgató.