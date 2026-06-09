Velkey György JánosTisza-kormányvagyonnyilatkozat

Gyanús ingatlanvásárlás után Velkey György is elkészítette a vagyonnyilatkozatát

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Nyilvánosságra került Velkey György vagyonnyilatkozata, amely szerint a képviselő egy kilencszáz négyzetméteres telken álló, 150 négyzetméteres budai családi ház felének tulajdonosa. Ezzel a budai ingatlannal a tiszás politikus már felhívta egyszer magára a figyelmet: gyanús módon a politikus készpénzzel fizetett érte úgy, hogy semmilyen megtakarítása nem volt, és nem vett fel egyetlen forint bankhitelt sem. A most közzétett vagyonnyilatkozat képet ad a képviselő jelenlegi vagyoni helyzetéről.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 8:53
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Borítókép: Velkey György László, a Tisza Párt frakcióvezető-helyettese (Forrás: Facebook)

 

 

 

 

 

 

 

 

A képviselő egy 2020-ban vásárolt Citroën Berlingót is feltüntetett a dokumentumban. Értékpapírral vagy egyéb befektetéssel nem rendelkezik, készpénzben ugyanakkor 2,45 millió forintot tart. A vagyonnyilatkozat szerint hitelintézettel szemben 6,59 millió forintos tartozása áll fenn. A dokumentumból az is kiderül, hogy korábban a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen oktatóként, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen vezetői megbízással dolgozott.

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