Gyanús ingatlanvásárlás után Velkey György is elkészítette a vagyonnyilatkozatát

A képviselő egy 2020-ban vásárolt Citroën Berlingót is feltüntetett a dokumentumban. Értékpapírral vagy egyéb befektetéssel nem rendelkezik, készpénzben ugyanakkor 2,45 millió forintot tart. A vagyonnyilatkozat szerint hitelintézettel szemben 6,59 millió forintos tartozása áll fenn. A dokumentumból az is kiderül, hogy korábban a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen oktatóként, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen vezetői megbízással dolgozott.