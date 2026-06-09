dánielforintmillió forintot

Nagyon rafináltan szerezte meg a 47 millió forintot a váci fiatalember, csak egy dologgal nem számolt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A hétköznapokkal.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 06. 09. 17:29
illusztráció Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miután az eset a váci rendőrök tudomására jutott, azonnal adatot gyűjtöttek, tanúkat hallgattak ki, és felgöngyölítették a szálakat. El is jutottak a 18 éves B. Anitához, akit gyanúsítottként hallgattak ki. Az eltűnt összegből ugyanis 7 millió forint az ő számlájára érkezett.

Nem sokkal később azonosították a 22 éves L. Dánielt is. Az információk alapján a férfit B. Anita kérte meg arra, hogy nyisson neki egy bankszámlát. L. Dániel lefotózta a nő igazolványait, majd bement ügyintézésre a számla megnyitásához. Később azt állította, hogy ez nem sikerült, a valóságban azonban másképp történt: több ember nevére is nyitott bankszámlákat, majd a csalásokból származó összegeket ezekre utalta át.

A rendőrök megkezdték a csaló felkutatását, azonban az intézkedéseik nem vezettek eredményre, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene. Végül május 27-én a fehérgyarmati rendőrök fogták el egy igazoltatás közben. A Váci Rendőrkapitányság munkatársai eljárást indítottak, majd L. Dánielt pénzmosás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

A rendőrség azt kéri, hogy tartsa észben: a banki ügyintézők soha nem kérik utalásra az ügyfeleket telefonon! Azt sem kérik, hogy telepítsen bármilyen alkalmazást a telefonjára vagy a számítógépére! A rendőrség sem tesz ilyet soha! – hívták fel a figyelmet. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekvitézi rend

A Vitézi Rend nemzetegyesítő szerepe

Bánó Attila avatarja

A rend hatással lehet Magyarország és a kereszténység védelmével összefüggő katonai nevelésre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu