Nagyon rafináltan szerezte meg a 47 millió forintot a váci fiatalember, csak egy dologgal nem számolt

Miután az eset a váci rendőrök tudomására jutott, azonnal adatot gyűjtöttek, tanúkat hallgattak ki, és felgöngyölítették a szálakat. El is jutottak a 18 éves B. Anitához, akit gyanúsítottként hallgattak ki. Az eltűnt összegből ugyanis 7 millió forint az ő számlájára érkezett.

Nem sokkal később azonosították a 22 éves L. Dánielt is. Az információk alapján a férfit B. Anita kérte meg arra, hogy nyisson neki egy bankszámlát. L. Dániel lefotózta a nő igazolványait, majd bement ügyintézésre a számla megnyitásához. Később azt állította, hogy ez nem sikerült, a valóságban azonban másképp történt: több ember nevére is nyitott bankszámlákat, majd a csalásokból származó összegeket ezekre utalta át.