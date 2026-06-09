Borítókép: Rogán Antal egykori Miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter (Fotó: Kurucz Árpád)
Záró vagyonnyilatkozatot tett Rogán Antal is
Jelentős pénzügyi vagyont tüntetett fel záró vagyonnyilatkozatában Rogán Antal. Az egykori Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter több százmillió forintos megtakarítással rendelkezik, miközben havonta 25 millió forintot keres cégének találmányhasznosítási díjából.
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