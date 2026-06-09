Borítókép: Orbán Viktor egykori miniszterelnök, a Fidesz elnöke (Forrás: Fecebook)
Orbán Viktor elkészítette a zárónyilatkozatát
Mivel Orbán Viktor a választási vereség után nem vette fel országgyűlési mandátumát, így ő záró vagyonnyilatkozatot tett. Amiből kiderül, hogy továbbra is tulajdonosa budapesti és felcsúti ingatlanainak, de azt is megtudhatjuk, hogy pártelnöki feladatait díjazás nélkül látja el.
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