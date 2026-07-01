Ezt már féllábon is: még néhány óra és megérkezik a hidegfront

Ennek megelőzésére a szakember szerint a legegyszerűbb módszerek ma is hatékonyak:
- éjszaka érdemes kitárni az ablakokat, hogy a hűvösebb levegő lehűtse a lakást, reggel pedig be kell zárni az ablakokat, besötétíteni és árnyékolni, hogy a nappali forróság minél kevésbé melegítse fel az épületet;
- bevásárlást és az egyéb elintéznivalókat célszerű a kora reggeli vagy a késő esti órákra időzíteni;
- a déli, kora délutáni időszakban különösen az időseknek és a kisgyermekes családoknak ajánlott zárt, hűvös helyen tartózkodniuk.
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