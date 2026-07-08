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Mutatjuk, mit mond a szakértő a Szakács-ügyről, gyenge lábakon állhat a rendőrségi gyanúsítás

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Meddig terjed a politikai véleménynyilvánítás szabadsága, és mikortól merülhet fel a terrorcselekménnyel fenyegetés gyanúja? Szakács István előállítása kapcsán ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogászt kérdeztük arról, mit mond a hazai és a nemzetközi bírói gyakorlat az ilyen ügyekről.

Kárpáti András
2026. 07. 08. 12:21
Ifj. Lomnici Zoltán, CÖF-CÖKA Képernyőfotó
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- A Castells kontra Spanyolország ügyben például az EJEB kimondta, hogy egy demokratikus társadalomban a kormányzatot érő kritika elfogadható határai szélesebbek, mint egy magánszemély esetében. Az ellenzéki politikusoknak és a sajtónak kötelessége információt és véleményt közölni politikai kérdésekről. Büntető szankció csak akkor indokolt, ha szigorúan szükséges egy demokratikus társadalomban. A puszta politikai vádaskodás vagy éles kritika nem elegendő az elítéléshez – fejtette ki az alkotmányjogász. Mint hangsúlyozta: a Szakács-ügy szempontjából ez kiemelten fontos, hiszen az EJEB szerint az ilyen politikai kontextusú, ellenzéki vagy kritikai beszéd magasabb szintű jogi védelmet élvez.

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