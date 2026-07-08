- A Castells kontra Spanyolország ügyben például az EJEB kimondta, hogy egy demokratikus társadalomban a kormányzatot érő kritika elfogadható határai szélesebbek, mint egy magánszemély esetében. Az ellenzéki politikusoknak és a sajtónak kötelessége információt és véleményt közölni politikai kérdésekről. Büntető szankció csak akkor indokolt, ha szigorúan szükséges egy demokratikus társadalomban. A puszta politikai vádaskodás vagy éles kritika nem elegendő az elítéléshez – fejtette ki az alkotmányjogász. Mint hangsúlyozta: a Szakács-ügy szempontjából ez kiemelten fontos, hiszen az EJEB szerint az ilyen politikai kontextusú, ellenzéki vagy kritikai beszéd magasabb szintű jogi védelmet élvez.
Mutatjuk, mit mond a szakértő a Szakács-ügyről, gyenge lábakon állhat a rendőrségi gyanúsítás
Meddig terjed a politikai véleménynyilvánítás szabadsága, és mikortól merülhet fel a terrorcselekménnyel fenyegetés gyanúja? Szakács István előállítása kapcsán ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogászt kérdeztük arról, mit mond a hazai és a nemzetközi bírói gyakorlat az ilyen ügyekről.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!