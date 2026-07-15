Országos Tisztifőorvos: Az állatoknak szánt féreghajtó nem daganatellenes szer!

A tisztifőorvos hangúlyozta, fontos, hogy a média, a közéleti szereplők és az online tartalomkészítők is felelősséggel járjanak el az egészségügyi témákat illetően.

A széles nyilvánossághoz eljutó, tudományosan nem megalapozott állítások befolyásolhatják a betegek döntéseit, megalapozatlan reményt kelthetnek, és veszélyeztethetik a biztonságos betegellátást.

–közölte a szakember, majd figyelmeztetett, az egészségügyi hatóságok folyamatosan figyelik a lakosság egészségét érintő félretájékoztatásokat, és a betegek biztonságának védelme érdekében minden rendelkezésükre álló szakmai és jogi eszközzel fellépnek.