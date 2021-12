Szenzációs show, világsztárok, nagy meglepetések: kiosztották a videójátékok Oscar-díjait

Új előzetest kapott a Saints Row, ami a sorozat teljes újraindítása lesz. Korábban a játék egyfajta GTA-klónként indult, majd átváltott egyre inkább őrületbe, amikor már a sátán erőit kellett legyőznünk. Az ígéretek szerint új, immár számozás nélküli rész megőrzi valamelyest a régi epizódok humorát, azonban egy kicsit komolyabb irányba megy el. Történetünk Santo Ileso fikcionális városában játszódik, amit három nagy bűnbanda tart az uralma alatt, nekünk pedig a saját csapatunkkal kell majd megkaparintanunk tőlük a hatalmat. A megjelenésre jövő augusztusban lehet számítani.

A Microsoft számára nagyon fontos cím a Hellblade 2, az első ugyanis nagy sikert aratott és a grafikájával is kiemelkedett. Ugyanúgy egy grafikai erődemonstrációt várunk a folytatástól is, főleg hogy a teljesen új Unreal Engine 5 motorra építkezik. Az előzetesben ugyan nem sok játékmenetet látni, de az már most biztos, hogy a látvánnyal nem lesz gond. A történetről nem árulnak el semmit, ami nem véletlen, hiszen ez Hellblade legfontosabb eleme, mindenesetre az első rész főszereplője visszatér, hogy az északi mitológia újabb túlvilági lényeivel küzdjön meg. Megjelenési dátumunk sajnos még mindig nincs.

Kétségtelenül a műsor egyik legnagyobb meglepetése a Star Wars: Eclipse volt. Habár korábban hallhattunk már pletykákat róla, hogy a Quantic Dream ebben az univerzumban készít majd új játékot, most már hivatalossá vált. A stúdió korábban olyan, leginkább a filmszerűségükről híres anyagokat tett le az asztalra, mint a Heavy Rain, a Beyond: Two Souls és a Detroit: Become Human. Állítólag a Star Wars: Eclipse esetében ettől kicsit elszakadnak majd, és több játékmenetre számíthatunk a filmszerűség mellett, de erről még semmi konkrét információ nincs. A történet viszont több több száz évvel játszódik majd a filmek előtt, a High Republicnak nevezett korszakban.

Hosszú évek bizonytalansága után most már biztosan folytatást kap az Alan Wake. A finn Remedy által készített első rész remekül sikerült, azonban közben mindenféle problémák felmerültek, így nem volt biztos, hogy valaha kapunk-e egy másodikat. De szerencsére kapunk, ráadásul a készítők szerint ennek élvezetéhez még az első epizód ismerete sem szükséges. Az erősen történetközpontú anyag ezúttal egy igazi túlélőhorror lesz, szemben az előddel, ami inkább egy akciójáték volt, horrorisztikus elemekkel. A megjelenésre viszont még nagyon sokat kell várni, csak valamikor 2023-ban érkezik.

Újra előtérbe került a Horizon: Forbidden West, amivel a Sony tervez robbantani rögtön a jövő év elején, egészen konkrétan február 18-án. Az első rész hatalmas sikert aratott, a folytatás pedig minden nagyobb, több és szebb lesz, ráadásul nemcsak az új PS5-re, hanem a lassan már korosodó PS4-re is megjelenik. Ezúttal a hűvösebb környezetet egy jóval barátságosabb, és ránézésre változatosabb terep váltja, mégpedig a posztapokaliptikus Kalifornia, valamint Utah és Nevada bizonyos részei, az ellenségeink viszont többnyire még mindig robotok lesznek.

De azért ezeken kívül is akadtak még érdekes újdonságok, például:

előzetest kapott a Suicide Squad-játék, amitől a DC Comics sokat vár,

és kiderült, hogy saját játékot kap a Wonder Woman, amitől pedig a Marvel.

Készül egy új Star Trek-játék, és ha már úrhajók, akkor visszatér az egykor legendás Homeworld stratégiai sorozat a harmadik résszel.

De sci-fiből nem lesz hiány, mert játékadaptációt kap a Dűne is.

Jön az Amazon nagy sikerű sorozatának, A térségnek a videójáték-adaptációja

Bemutatták a legújabb Sonic, a sündisznófilm első előzetesét Idris Elbával a főszerepben.

