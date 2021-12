Újabb védelmi vonal lehet a gyerekeknek szánt okosóra

A tervezők a lekerekített élek és lágy formák mellett törtek lándzsát, ami egyrészt jól néz ki, másrészt pedig ennek köszönhetően nem is lehet megkarcolni, megsérteni vele senkit.

800 mAh-s akkumulátort kapott, ami kellően nagy kapacitásnak számít, és ez az üzemidőn is meglátszik.

Nekünk nagyjából 6 napra volt szükségünk, hogy teljesen feltöltött állapotból lemerítsük, ami abszolút elfogadhatóüzemidőt jelent. A töltéshez a dobozában található mágneses egységre kell csatlakoztatni a termék hátulját, ami maximálisan biztonságos, elrontani sem lehet semmit, tehát e téren is teljes mértékig gyerekbarát.

Biztonsági funkciók

A legtöbb mai okosórától az különbözteti meg a norvég cég termékét, hogy itt kiemelt szerepet kaptak a biztonsági funkciók. Egyrészt a beépített GPS segítségével a szülő folyton nyomon követheti a saját telefonján található alkalmazáson keresztül, hogy merre is jár a gyermek. Emellett kijelölhetőek úgynevezett biztonsági zónák, amelyekbe ha belép a felhasználó, akkor egy másik, meghatározott készülékre azonnal jelzés érkezik. Ezt is kipróbáltuk természetesen, és nagyon jól pontosan működött.

Említésre méltó még a külön SOS szolgáltatás is.

Ez azt jelenti, hogy ha öt másodpercen keresztül nyomva tartja az óra jobb felső részén található gombot, akkor egy megadott fél azonnal értesítést kap. A már említett GPS segítségével pedig rögtön utána tud nézni, hogy merre is jár a gyermek, hol került bajba.

És természetesen ide tartozik a készülék egyik nagy extrája, miszerint, hogy az óra egyben egy telefon is. Az alkalmazott eSIM technológia révén hívások kezdeményezésére és fogadására is alkalmas. A hívások fogadása és kezdeményezése nagyon egyszerűen, lapozó mozdulattal történik az óra kijelzőjén. Emellett a termék természetesen képes szöveges üzeneteket, SMS-ek, és hangulatszimbólumok megjelenítésére is. A szülő, mint aki egyfajta felügyelő szerepét tölti be az eszköz felett, egyébként azt is látja, hogy a gyermek kinek telefonált vagy ki hívta őt.

A már említett eSIM technológia azt jelenti, hogy a hagyományos plasztikkártya helyett a SIM adatok egy integrált chipben találhatóak meg.

Azt pedig nem lehet egy mozdulattal kivenni, és értelemszerűen attól sem kell tartani, hogy elhagyják vagy megsérül. Az eSIM aktiválás pofonegyszerű, csak a szolgáltatóval kell felvenni a kapcsolatot és követni az általa megadott utasításokat. Szintén a biztonságot, vagy ha úgy tetszik, a felügyeletet szolgálja a beépített kamera. Ennek segítségével a felhasználó képet vagy rövid videót tud készíteni magáról, illetve környezetéről, így tudatva szeretteivel, hogy hol van és mit csinál. Egy alapszintű, 2 megapixeles egységről van szó, tehát ezzel nem lehet művészi fotókat lőni, de nem is ez a cél vele.

