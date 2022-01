Egy magyar startup forradalmi újdonságot hoz az okosotthonokba

Az MFB-csoporthoz tartozó Hiventurestől kapott összegből az ingatlanokba rendszerfüggetlen okosmegoldásokat kidolgozó és telepítő Chameleon Smart Home

egy olyan „híd” szoftvert és digitális rendszert gyárt és fejleszt tovább, amely az okosotthont az okos társasházakkal köti össze.

A cég emellett fokozatosan áttér a nagyobb megtérüléssel kecsegtető nagykereskedelmi tevékenységre – írja a Vg.hu.

A Chameleon Smart Home olyan okosotthon rendszert fejleszt, amelyben

a felhasználók úgy képesek egyszerre kezelni okoseszközeiket, hogy nem számít, az egyes funkciókat milyen gyártmányú eszközök látják el.

A világviszonylatban is egyedülálló megoldást – amelynek továbbfejlesztésére a most kapott pénz egy jelentős részét fordítják – a dubai világkiállításon is bemutatták. Az érdeklődés nemzetközi szinten is jelentős, a Hiventures befektetése pedig nagy lökést adhat, hogy a gyorsan bővülő keresletet ki tudják elégíteni.

A startup fejlesztésének segítségével a társasházak lakói egyetlen applikációval vehetnek igénybe szolgáltatásokat és kezelhetik okosotthonaikat.

A Chameleon használatával a lakás minden okoseszközét, sőt a társasházi funkciókat is könnyedén irányíthatjuk. Nincs szükség tucatnyi alkalmazás feltelepítésére. Szabályozható a lépcsőház hűtése, fűtése, a kaputelefon, a garázskapu, de egyetlen applikációval lehet a társasházban üzemelő fodrászhoz is időpontot foglalni vagy a közös költséget fizetni

– mondta el Szarvas Péter.

Az okosotthonban akár távolról vezérelhető a víz, az áram, az árnyékolás, a hűtés vagy a fűtés.

Az okos társasház pedig egyszerre fókuszál arra, hogy a lakók egyéni preferenciái teljesüljenek és a ház is a lehető leghatékonyabban működjön. Ennek köszönhetően a költségek akár tíz százalékát is megtakaríthatják az okosotthonokban, illetve az okos társasházakban élők, de még ennél is számottevőbb a kényelmi funkcióknak köszönhető időmegtakarítás – ismerteti a Vg.hu.

A cég dedikált célja, hogy Budapest is felkerüljön a fejlődő smart cityk listájára.

