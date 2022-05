Még idén jöhet a reklámokkal olcsóbb Netflix

A The New York Times beszámolója szerint pánikmódba kapcsolt a vállalat, számos exkluzív sorozat elkaszálása után a következő 1-2 év helyett már az idei utolsó negyedévben be kíván vezetni két olyan változtatást, amelyek a reményei szerint újból növekvő pályára állítják majd.

Mindkettő körülbelül azonos fontosságúnak tűnik, a meglévő előfizetők egy részét érintővel kezdve

a Netflix le kíván csapni a jelszómegosztó ügyfelekre,

kedvezményes áron fizetésre kívánja kényszeríteni a potyautas felhasználókat. Becslései szerint világszerte 100 millió háztartásban érik el a szerződési feltételeit sértő módon a szolgáltatását, ezek közül 30 millió észak-amerikai.

