Galaktikus alvilágot, csillagtemetőt találtak a Tejútrendszerben

A Tejútrendszer első ilyen térképén hatalmas „galaktikus alvilágot” tártak fel, amely telve van valaha hatalmas csillagok maradványaival, amelyek ma már halott fekete lyukak és neutroncsillagok – írja a Fejér megyei hírportál, a Feol.hu. A képen „látható” a galaxis, a Tejútrendszer és a felfedezett alvilág.

Mindezt egy új tanulmány mutatja be a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society folyóiratban.

David Sweeney, a tanulmány vezető szerzője sajtóközleményben elmondta, hogy a temető magassága közel háromszorosa a Tejútrendszerének.

– Ezek a halott csillagmaradványok a látható galaxistól alapvetően eltérő eloszlást és szerkezetet mutatnak

– mondta.

A maradványok egykor a Napunknál több mint nyolcszor nagyobb tömegű csillagok voltak – derül ki a tanulmányból –, egészen addig, amíg nukleáris üzemanyaguk kifogyott, s összeomlottak, fekete lyukakká vagy neutroncsillagokká váltak.

Sweeney és csapata elkészítették az első részletes térképet, amely megmutatja, hol találhatók maradványok. Olyan modelleket építettek, amelyekből kiderül, hol születtek a csillagok, hol haltak meg és hogyan oszlottak szét a galaxisban vagy szóródtak ki belőle.

Fiatalabb neutroncsillagokat és fekete lyukakat viszonylag könnyebb találni a tudósoknak, mint régebbieket.