USB-C-re váltanak az almás telefonok

Az EU-kényszer miatt az Apple köteles lesz hamarosan USB-C-re átállni az iPhone mobiljain (is), most pedig a The Wall Street Journal számára megerősítette a marketinget vezető Greg Joswiak, hogy valóban leváltják a Lightning portot, akkor is, ha a csapatuk nem örül ennek.

Craig Federighi szoftverért felelős alelnök is részt vett az interjúban, azt azonban egyikük sem árulta el, hogy mikor vált az összes iPhone USB-C-re.

Annyit mondtak, hogy az európaiak diktálják az időzítést az európai fogyasztók számára.

Az interjúban elhangzott, hogy az Apple szereti a saját útját járni, inkább a mérnökeiben bízik, mint törvényhozók által létrehozott szabványokhoz igazodik vagy vesz át külsős hardvereket. Még a micro-USB is volt terítéken, de azt is megemlítette a marketinges vezető, hogy a lecsatolható kábellel rendelkező töltők szerintük megoldották a szabványosítás gondjait, az USB-C-re váltás viszont sok e-hulladékhoz vezet majd, mert új kábeleket kell venni.