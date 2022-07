Orbán Viktor védelmében az ostoba rasszista vád kapcsán

Nézzük, mit is mondott Orbán Viktor.

A következőket: a baloldalnak van egy csele, hogy Európában kevert népek élnek. Csakhogy ez szemfényvesztés. Van, ahol európai és Európán kívüli népek keverednek, és van, ahol európai népek keverednek, mint a Kárpát-medencében. Mi nem vagyunk kevert fajúak, és nem is akarunk azok lenni.

Orbán azt is hozzátette: a folyamatosan mozgásban lévő iszlám civilizáció belátta, hogy Magyarországon keresztül nem tudja Európába küldeni az embereit. Akiket nem akarunk beengedni, azokat a schengeni határon meg kell állítani – tette még hozzá.

Ez világos beszéd, csak az nem érti, aki nem akarja érteni.

Például Fröhlich József kifejti, egyébként helyesen, hogy az ember lényegében véve egyetlen fajt jelent, neve: Homo sapiens sapiens. Rendben, de nem hallott még emberfajtákról (rasszokról), azok tudományos leírásáról és megkülönböztetéséről? Köztudomásúan legalább négyféle nagyrasszot – emberfajtát – különböztet meg az antropológia tudománya (ezeken belül pedig alfajtákat vagy rasszokat), a fehéreket (europidokat), a negrideket (akik főleg Afrikában élnek), az ausztralidokat (az ausztrál őslakosok), illetve a mongolidokat (leginkább Ázsiában élnek). Alfaj – rassz – többek között az arab is, akik közül manapság sokan igyekeznek Európa felé, nem éppen törvényes utakon.

Aki rasszokról beszél, az tudományos tényeket mond, és nem rasszista.

Persze nyilván az a bajuk, hogy Orbán azt mondta, hogy mi, magyarok nem akarunk kevert fajúvá válni, s nem azt – ami persze pontosabb –, hogy nem akarunk kevert fajtájúvá válni.

Csakhogy a köznyelv nagyon régen használja az „emberi fajok” fogalmát is, s mindenki tudja, hogy ez az emberfajták, rasszok megnevezésére szolgál, ha pontatlanul is. Ezt a „pontatlanságot” követte el például az emberi jogok egyetemes nyilatkozata, az Európai Unió alapjogi chartája és az emberi jogok európai egyezménye is. Ezek mind rasszista szövegek? Hagyjuk már a hülyeségeket.

Amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy nem akarunk kevert fajúvá válni, akkor annyit mond, hogy mi nem követjük Nyugat-Európa példáját, és nem akarjuk, hogy más emberfajták népesítsék be országunkat s szorítsanak végül bennünket kisebbségbe. Ez balliberális szemmel valami rohadtul szörnyű igény?

Ebbe belemagyarázni a rasszizmust szánalmas és nagyon nem fair magatartás. Az, hogy az ember mint élőlény egy fajt alkot, nem jelenti azt, hogy ne lenne óriási különbség emberfajták, népcsoportok, népességek között, például vallásban, kultúrában, erkölcsökben, szokásokban, mindennapi viselkedésben, munkakultúrában, férfi és nő közötti viszonyban és sorolhatnánk még. Vagyis azért, mert egy faj vagyunk, még vannak köztünk nagyon lényeges és alapvető különbségek, és mindenkinek a mindenkivel való keveredése háborúkhoz és öldökléshez vezetett minden korban. Vagy talán valakiknek – például a globális elitnek – éppen ez lenne a célja?