Tucker Carlson: A CIA áll Kennedy 1963-as meggyilkolása mögött

Most mindenesetre fogunk, mert a dolog akkora jelentőségű, hogy tudnia kell róla a magyar közvéleménynek – persze nem csak a magyarnak, de engem az utóbbi érdekel a legjobban.

Szóval Tucker Carlson, e mindig pontosságra törekvő újságíró a következőket közölte.

Először is világossá tette, hogy a Lee Harvey Oswald-ról, valamit az őt 48 órán belül lelövő Jack Ruby-ról mint magányos merénylőkről szóló, Warren-féle jelentésből származó megállapítás önmagában elfogadhatatlan.

Majd közölte, hogy a JFK-gyilkosság után ötven évvel ismerte el a CIA, az amerikai hírszerző szolgálat, hogy információkat tartott vissza az Oswalddal való kapcsolatáról. Mert volt kapcsolata Oswalddal…

Még 1976-ban – folytatta Carlson – újra összeült egy kongresszusi bizottság a Kennedy-merénylet kapcsán. Arra jutottak akkor, hogy JFK-t egyértelműen összeesküvés eredményeként ölték meg! Kérdés: miért tartotta vissza a CIA az információkat? (Netán, mert érintett volt? – kérdezem én naivan.)

1992-ben a Kongresszus elfogadta, hogy a JFK-ügyben legkésőbb 2017-ig nyilvánosságra kell hozni a teljes jelentést, amelyet eredetileg 75 évre titkosítottak. Ezt Donald Trump, aki az ominózus években (2016–2020) volt elnök, meg is ígérte, ám Mike Pompeo külügyminiszter nyomására – aki egyébként „véletlenül” előtte a CIA igazgatója volt – a feltárt anyagokból több tízezer (!) oldalt visszatartottak…

Most pedig a Biden-kormány tesz hasonlóképpen, ők semmit nem hoztak nyilvánosságra a mai napig.

Tucker Carlson joggal jegyezte meg: az érintettek közül már mindenki meghalt, tehát ma már nem személyek védelméről lehet szó, hanem egy intézményéről… kitaláltuk, melyik az.

Ezek után állt elő Carlson a farbával: elmondta, hogy tárgyalt egy olyan CIA-ügynökkel, aki láthatta az eredeti, ismeretlen iratokat. Feltette neki a kérdést: benne volt a CIA Kennedy elnök meggyilkolásában?

A válasz a következő volt: „Igen. Úgy gondolom, hogy részt vettek benne. Ez egy teljesen más ország, mint ahogyan gondoltuk. Minden hamis.” (The answer is yes. I believe they were involved. It’s a whole different country from what we thought it was. It’s all fake.”)

Tucker Carlson ezek után egy olyan beszédet mondott műsora végén, ami jelentőségénél fogva megérdemli, hogy egy az egyben idézzem.

Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok kormányán belül vannak olyan erők, amelyek teljes mértékben kívül esnek a demokratikus ellenőrzésen. Ezek az erők erősebbek, mint az őket állítólag felügyelő választott tisztségviselők. Ezek az erők befolyásolhatják a választási eredményeket is. Még azt is elrejthetik, hogy bűnrészesek egy amerikai elnök meggyilkolásában. Más szóval, nagyjából bármit megtehetnek, amit csak akarnak. Kormányt alkotnak egy kormányon belül, amely puszta létezésével gúnyt űz a demokrácia eszméjéből. Bármennyire is cinikussá váltunk 30 év után, amikor azt figyeltük, hogy a kormánytisztviselők figyelmen kívül hagyják az őket foglalkoztató szavazókat, megdöbbenve értesültünk minderről. Ez elfogadhatatlan.

Tucker Carlson hiteles ember.