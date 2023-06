Djokovicsot nem szabad soha elismerni, mert patrióta és mert kelet-európai?

De ezt soha nem kapta meg. Most, Párizsban sem. Szinte mindig, csípőből ellene szurkoltak az úgynevezett fejlett világban, de egyébként más országok pályáin is (tisztelet a kivételnek), hiszen ők meg megtanulták, hogy Djokovicsot utálni kell, aki nem ezt teszi, gyanús ember, gyanús közönség, gyanús ország. S most Párizsban, egy 36 éves világelső teniszezőt kifütyülnek akkor a nézők, amikor ápoltatja magát három percig! Amikor pedig mindenki tudja, hogy ebben a korban már az a csoda, hogy játszani tudnak a teniszezők és nem sérültek! Félelmetes bunkóság volt ez a franciák részéről. De hát ők a Nyugat, mint tudjuk…

És hát nem azért, mert Taylor Fritznek hívják a másik szenvedő alanyt, de tény, hogy Fritzcel szemben is elképesztően viselkedett a párizsi, minden szempontból jól szituált és jól nevelt francia középosztály (a szegényebbek nem tudják megfizetni a jegyárakat). Pedig ő amerikai, de hát, ha valaki nem tetszik nekik…

Djokoviccsal három nagy baj volt és van: az első természetesen az, hogy kelet-európai, balkáni, tehát elmaradott és bunkó (ki is a bunkó valójában?), a második, hogy igazi hazafi, s ki merte fejezni azt a véleményét, hogy Koszovó számára nem közömbös, és békét szeretne, a harmadik pedig az, hogy az oltás elfogadását vagy el nem fogadását emberi jogi kérdésnek tartja, az emberi szabadság részének.

Én mind a három kérdésben mélyen elutasítom a nyugati álláspontot. Djokovics egy jelenség lett, fellépése túlmutat a sporton, s a vele szemben tanúsított nyugati magatartás pedig mindent megmutat a képmutató, semmibe vezető liberalizmusról és globalizmusról. A „fősodor” megveti a nemzeti érzést, és persze odavan a Covid-vakcinákért, valamint azok kötelezővé tételéért, hiszen ezek a vakcinák annyira megbízhatók, mellékhatásokról szó sincs…

Djokovics az évek során igazi úriember lett, kifogástalan modorral, több nyelven beszél, udvariasan szól a közönségről akkor is, ha nem érdemli meg, mindenkiről, szponzorokról, szervezőkről stb. van egy-két jó szava, gálánsan viselkedik, s közben persze érzelmei is vannak.

Példát mutat a Nyugatnak türelemből, tiszteletből, ameddig csak lehet.

Annak a Nyugatnak, amelyik egyre kisstílűbben, primitívebben, elfogultan és előítéletesen viselkedik – már a teniszpályák környékén és környezetében is.

Szerencsére a sportban az eredmények magukért beszélnek. Gratuláció Djokovicsnak!

Borítókép: Novak Djokovics (Fotó: AFP/Paul Crock)