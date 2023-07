A WHO lesz a világkormány első változata? Ha igen, azonnal ki kell lépnünk belőle!

A Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, egy etióp marxista-kommunista által vezetett WHO – az ENSZ egészségügyi szervezete – arra készül, hogy a jövő évi közgyűlésükön egy olyan megállapodást fogadtassanak el a 194 tagállammal – tehát az egész világgal –, amely átfogó és teljes uralmat ad a WHO-nak a járvány- és pandémiaügyekben a nemzetállamok felett.

Erről korábban már több alkalommal írtam, de nem lehet eleget beszélni és írni erről, mert úgy látom, egy kicsit háttérbe szorulnak az ezzel kapcsolatos hírek a hivatalos médiában – sajnos hazánkban is.

Mint ahogyan nem sokat hallottunk arról sem – sajnos –, hogy hazánkban nemrég lezajlott egy WHO-s konferencia, amelyen részt vettek a magyar egészségügy vezetői is. Sőt el is fogadtak ezen az összejövetelen egy Budapesti Nyilatkozatot is.

Na de sebaj, térjünk a lényegre.

A Világegészségügyi Szervezet (WHO) keretein belül már javában készül két megállapodás, méghozzá a Pandémiás Szerződés és a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat (IHR) módosítása. Ezeket a módosításokat terjesztenék a 2024-es közgyűlés elé, amelyik terveik szerint ezekre rábólintana.

Az apró kis probléma csak az, hogy ezek a „módosítások” gyakorlatilag alapjaiban megváltoztatnánk az életünket – nemcsak a mienkét, hanem az egész világét. Méghozzá eléggé vészjósló irányban, hogy finoman fogalmazzak.

Amit ugyanis erről tudni lehet, az az, hogy a világjárványról szóló szerződés és az IHR módosításai alapján az Egészségügyi Világszervezet, a WHO gyakorlatilag egy egészségügyi világkormánnyá válna mint nemzetek feletti és globális szuperszervezet. A tervezetek alapján a WHO a következő feladatokat látná el:

A világjárványok korai felismerése és megelőzése – amihez létrehoznak egy globális korai előrejelző és megfigyelő rendszert.

A WHO a továbbiakban nem lenne más, mint a globális egészségügyi kérdéseket koordináló hatóság, amely hatékonyan megfosztaná a nemzeti és helyi egészségügyi hatóságokat az önálló döntések lehetőségétől, és így alapvetően ellentmondana a nemzeti szuverenitás és önállóság elvének.

További cél: a nemzetközi együttműködés erősítése olyan területeken, mint a megfigyelés, a riasztások és a reagálás, ami egyenértékű lenne az állampolgárok globális megfigyelőrendszerének államok általi létrehozásával, amelyet a WHO kényszerít ki, valamint a „félretájékoztatás” elleni küzdelem világszerte, ami lényegében egyenértékű lenne a cenzúra bevezetésével.