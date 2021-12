Önerőhöz juthatnak a vállalkozások

Egymást erősítő stratégiai partnerséget köt az MFB-csoporthoz tartozó Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. és az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. azért, hogy minél több vállalkozás számára legyen biztosított a Magyar multi programban valós sikeres pályázáshoz szükséges önerő. Ezzel egyidejűleg

a közép-magyarországi régió vállalatai előtt is megnyílik a lehetőség a pályázatok benyújtására a programban – közölte lapunkkal az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár azt mondta, a kormány a programban eddig 59 vállalkozást támogatott 14,4 milliárd forint értékben. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy hazánk növekedése a koronavírus-járvány okozta válság ellenére is a legjobb öt között maradt az Európai Unióban. Ahhoz, hogy a családok megélhetése a következő évtizedben is biztosított maradjon, a vállalkozásoknak minden eddiginél hatékonyabban kell termelniük, amihez minden szükséges szakértői és pénzügyi támogatást megkapnak ezen a programon keresztül is – mondta az államtitkár.

Tekintettel arra, hogy számos, nagy növekedésre képes vállalkozás található Közép-Magyarországon is, a program – Budapest kivételével – ezen vállalkozások számára is megnyílik.

A százmilliárd forint keretösszegű programban a kiemelkedő teljesítményű és jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások kaphatnak támogatást élvonalbeli technológiai megoldások bevezetésére és bővítésére. A vállalkozások százmillió forinttól 2,5 milliárd forintig terjedő támogatást igényelhetnek a megvalósítás helyszínétől függően.

