Elhagyja az amerikai tőzsdét a Didi

Gyorsan véget ért a leginkább kínai Uberként ismert társaság, a Didi tőzsdei pályafutása New Yorkban. Ilyesmire akkor szokott sor kerülni, ha egy céget felvásárolnak vagy csődbe megy, erről azonban ebben az esetben szó sincs. A részvényt azért kell kivezetni, mert a kínai szabályozó hatóságok nyomást kezdtek gyakorolni a kínai székhelyű technológiai cégekre, hogy ne az amerikai tőzsdén forgalmazzák a részvényeiket, hanem inkább Hongkongban.

A folyamat már a tőzsdei bevezetéskor is jelentkezett: a kínai hatóságok pont akkor indítottak vizsgálatot a cégnél, ráadásul ennek jegyében meg is tiltották, hogy egy ideig új ügyfelek vehessék igénybe a cég szolgáltatásait. Így a társaságnak szándékosan kárt okoztak, ami rögtön látszani is kezdett a részvény tőzsdei árfolyamán: a 16 dollár körüli kezdeti árról néhány hét alatt megfeleződött az árfolyam, és utána érdemben már nem is tért magához. A hírre most tovább csökken az érték: hét dollár alatt kereskednek vele, miután a befektetők nem akarják megtartani a részvényeiket a kivezetés pillanatáig. A kivezetésről most azt követően hozott döntést a társaság, hogy a kínai szabályozó hatóság kifejezetten fel is kérte erre. Nyilvánvaló volt, hogy ha nem engednek a kérésnek, további retorziók érnék a céget.

Kína célja a lépéssel vélhetően az, hogy ne legyen az amerikai tőzsdefelügyelet hatáskörében a cég, illetve tartanak attól, hogy érzékeny adatok kerülhetnek így amerikai kezekbe, miközben Kína és az Egyesült Államok kapcsolata meglehetősen feszültnek nevezhető az utóbbi időben. Mindemellett az is szerepet játszhat, hogy elég erősnek tartják a kínai tőzsdéket (a hongkongit is beleértve), hogy ott forogjanak a cégek részvényei, és ott vonjanak be tőkét.

Kétségtelen ugyanakkor, hogy a világban egyelőre messze az amerikai tőzsdék presztízse a legmagasabb, ott zajlik a legnagyobb tőkebefektetés, ezért a nagy kínai cégek szívesen vezették ott be a részvényeiket, és a befektetőknek is kedvencei lettek a kínai részvények, miután sok esetben gyors növekedés jellemezte őket.

Vélhetően nem a Didi az egyetlen, amelynek amerikai tőzsdei jelenléte veszélybe kerül: nem kizárt, hogy olyan óriások, mint az Alibaba, a Tencent vagy a Baidu, amelyek korábban az amerikai piac kedvencei voltak, ugyancsak nyomás alá kerülnek. Árfolyamuk mindenesetre máris esésnek indult: a Bai­du kilenc százalékkal került lejjebb a pénteki kereskedésben, az Alibaba hét százalékot esett, ráadásul mindez azt ­követően zajlik, hogy az utóbbi hónapokban már megfeleződött ezen részvények árfolyama, miután a befektetőket aggasztották azok a hírek, hogy a kínai hatóságok folyamatosan nyomást gyakoroltak a cégekre.

A folyamat egy éve kezdődött, amikor érdekes módon egy hongkongi bevezetést gátoltak meg a kínai hatóságok, majd a cégek egyre nagyobb körére terjedtek ki az állandó ellenőrzések és az újabb és újabb, esetenként szokatlan, szigorú szabályok. A befektetők egy darabig bíztak abban, hogy a folyamat csak átmeneti, de most ez a remény szertefoszlott: az egyetlen tényező, ami átmenetileg még emelkedést hozhat a papírok árfolyamában, az a short pozíciók zárása. Sok befektető lehet ugyanis, aki számított erre a kedvezőtlen kimenetelre, és a részvények áresésére kezdett spekulálni. Nekik előbb-utóbb zárni kell a pozícióikat, vagyis visszavenni a kölcsönvett és eladott részvényeket.