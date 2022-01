Év végi székelyföldi elégedettség

Mintegy 121 ezren töltötték az év végét hazai kereskedelmi szálláshelyeken és éttermekben Romániában. A legutóbbi „békeév”, a 2019-es szilveszterrel való kötelező összehasonlításban egyértelmű a visszaesés: a létszám 32 százalékkal csökkent. Vélhetően a mulatozások is alacsonyabb hőfokon zajlottak, a turisták ugyanis negyven százalékkal kevesebbet – 25,6 millió lejt (5,17 millió euró) – költöttek a vendéglátóhelyeken, mint két esztendeje – derült ki a keleti szomszéd vendéglátóipari vállalkozói érdekvédelmi szövetségének adataiból. A regisztrált vendégéjszakák átlagos száma is háromra esett vissza az ötről, de ez azzal is magyarázható, hogy a hivatalos munkaszüneti napnak számító január elseje és másodika hétvégére esett.

A legnagyobb kihasználtságot országos szinten a faluturizmus jellegű szálláshelyeken jegyezték, a 48 ezer szilveszterező „csak” húsz százalékkal kevesebb a két évvel ezelőtti özönhöz képest.

A hegyvidéki üdülőhelyeken negyvenezer vendéget regisztráltak (ez 18 százalékos visszaesés), amiért sokan az akut hóhiányt teszik felelőssé. Legtöbben a Déli-Kárpátokban fekvő Prahova völgyét, illetve a legnagyobb román síközpontnak számító Brassópojánát keresték fel. A Brassó melletti üdülőhelyen szilveszterezett a FCSB futballcsapatának tulajdonosa is: a dúsgazdag, oltástagadó Gigi Becali a Teleferic szállóban bérelt ki húsz szobát harmincezer dollárért. De Nagyszeben környékén, illetve Máramaros és Bukovina történelmi régiókban is sokan koccintottak éjfélkor. A fürdőhelyek látogatottsága 37 százalékos csökkenést produkált, 16 ezren választották ezt a kikapcsolódási formát.

A bukaresti szállodákban és éttermekben ugyanakkor jelentősen, mintegy 57 százalékkal visszaesett a vendégek száma, de sok más szálláshelyen is alig volt forgalom. A külföldön a szilveszterező román állampolgárok összességében 42 százalékkal voltak kevesebben a vizsgált időszakban.

Székelyföldről viszont biztató hírek érkeztek. A háromszéki Bálványos Resort tulajdonosa, Szarvadi Lóránd elégedett a szilveszteri mérleggel. A magas színvonalú wellnessrészleget is kínáló négycsillagos szállóban telt ház volt, 280 vendég vette igénybe a háromnapos csomagot vagy töltött akár több napot is a környéken. A telt ház amúgy nem szokatlan jelenség Bálványoson, a szálloda éves összesítésben is nyolcvanszázalékos kihasználtsággal üzemel – aligha van Romániában még egy hasonló mutatókkal büszkélkedő hely. Hogy mi vonzza az embereket Szarvadi megfogalmazása szerint a „semmi közepére”? A járvány kitörése óta egyértelműen megnövekedett a belföldi idegenforgalom, az emberek egyre inkább keresik az elszigeteltebb, elvonulásra alkalmas, ugyanakkor magas színvonalú szolgáltatásokat kínáló helyeket. És ebben a jelek szerint az sem akadályozza meg őket, hogy csúcsforgalom idején Bukarestből mintegy hétórás autóút végén tárul csak az utasok elé a csodálatos panoráma.

A szovátai szállodaüzemeltetők hasonló mutatókról számoltak be, a sós vizű üdülőközpontban is legalább nyolcvanszázalékos volt a kihasználtság a szilveszteri lazulás időszakában. A foglalások alapján a közeljövő is jól fest, hacsak a tervezett romániai víruskorlátozások nem veszik el a pihenni vágyók kedvét.

Borítókép: Helyi finomságok Törcsváron. Fotó: Matthew Williams-Ellis