Kína beszüntette a villanyautók ártámogatását

Kína harminc százalékkal csökkenti az elektromos autók támogatását idén, és az év végén teljesen visszavonja azokat, közölte a pénzügyminisztérium – írta a Reuters. Kína, a világ legnagyobb autópiaca azt a célt tűzte ki maga elé, hogy 2025-re az autóeladások húsz százalékát az alternatív meghajtások adják majd, beleértve a plug-in hibrideket és a hidrogén-üzemanyagcellás járműveket. A globális autógyártók, mint például a Volkswagen, a General Motors, a Toyota és a Tesla felpörgetik az elektromos járművek gyártását Kínában. A minisztérium azt is közölte, hogy Kína a balesetek megelőzése érdekében szigorítja a járművek biztonsági ellenőrzését.

A Kínai Autógyártók Szövetsége becslése szerint december végére az alternatív hajtású járművek értékesítése 47 százalékkal, ötmillióra nőtt 2021-ben Kínában.

Ezzel párhuzamosan a kínai hatóságok bejelentették, hogy január 1-jétől lehetővé teszik a személygépkocsi-gyártó cégek teljes külföldi tulajdonát – tette közzé a Global Times kínai hírportál. Mint emlékezetes, annak érdekében, hogy a helyi autógyártók versenyképesek maradjanak, Kína 1994-ben tulajdoni korlátozásokat vezetett be, és a külföldi autógyártókat arra kötelezte, hogy bármely kínai céggel közös vállalatukban legfeljebb ötvenszázalékos részesedésük lehet. Ez az iparpolitika egészen 2018-ig érvényben maradt, amikor megszüntették a külföldi cégek tulajdoni korlátját a teljesen elektromos járműveket gyártó vállalatoknál, és most a teljes személygépkocsi-piacra is kiterjesztették.

Borítókép: a NIO kínai autógyártó Sanghajban lévő autószalonja (Fotó: AFP/Chen Yuyu)