Több pénz jut az embereknek

„Több pénzt az embereknek!” – előszeretettel használja ezt a kijelentést a magyarországi baloldal, amely valójában nem képviseli a politikai értelemben vett baloldal értékeit. Erre már többen, több alkalommal felhívták a figyelmet, Boros Imre közgazdász például lapunknak korábban kifejtette: értelmetlenné vált Magyarországon a jobb- és baloldal szerinti felosztás, hiszen a jobboldal számos intézkedése megfelel a baloldalinak tartott lépéseknek, míg a baloldal valójában a globális pénzügyi csoportok és a külföldi multinacionális cégek érde­keit képviseli. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a baloldali szivárványkoalíció rendre támadja azokat az intézkedéseket, amelyek több pénzt juttatnak az embereknek, ráadásul szociális szempontból is előremutatók.

Ilyen például a rezsicsökkentés, amely 2013 óta hatósági szabályozással fékezi az áremelkedést a lakossági szektorban, valamint legújabban a mikrovállalkozások körében. Az eltelt évek alatt mintegy 2200 milliárd forintot spórolhattak meg a háztartások ennek köszönhetően.

Most, amikor az unió az energiaválság időszakát éli, különös jelentősége van a rezsicsökkentésnek. Euró­pában a földgáz ára bizonyos esetekben az ötszörösére, az áramé pedig a háromszorosára nőtt, a költségek növekedése a nálunk fejlettebb országokban is gondot jelent. Hazánkban azonban védett a lakosság ezen a területen is. Márki-Zay Péter és a mögötte álló pártok nyilatkozataiból világosan kiderült, hogy nem tartanák fenn ezt a rendszert, megnyitnák az utat a piaci árak előtt. Amikor ez a csapat kormányon volt, az energiaárak folyamatosan emelkedtek, még akkor is, amikor az ellenkezőjét ígérték.

A változó kamatozású jelzáloghitelek esetében átmeneti időre kamatstop védi a lakosságot. Ennek köszönhetően harmincmilliárd forint marad a családoknál.

Varga Mihály pénzügyminiszter a minap azt mondta, a kormány azon dolgozik, hogy megvédje a magyar családokat a világban zajló áremelkedési folyamatoktól. A kamatok emelkedése miatt egy átlagos, változó kamatozású lakossági jelzáloghitel havi törlesztőrészlete akár 23 százalékkal, tizenegyezer forinttal is nőhet. Ettől a többletkiadástól védik meg a családokat azzal, hogy az idei első fél évre a kamatokat a 2021. október 27-i szinten rögzítették. A lehetőséggel csaknem félmillió család élhet. A baloldal ezzel szemben kormányon semmit nem tett annak érdekében, hogy az akkor még létező devizahitelek növekedését megfékezze.

Az üzemanyagárak növekedése ellen az Orbán-kormány 480 forintnál húzta meg a plafont a jelenlegi rendkívüli helyzetben. Ezzel kapcsolatban Márki-Zay Péter egyértelműen leszögezte, hogy ő személy szerint semmilyen szociális szempontot nem hajlandó figyelembe venni az üzemanyagárak megállapításánál.

Tehát úgy képviseli a baloldalt, hogy ezen a területen sem nyújtana segítséget az embereknek, ha ő lenne döntéshozói helyzetben. Ez utóbbi megállapítás igaz az alapvető élelmiszerekre is, hiszen Gyurcsány Ferencék miniszterelnök-jelöltje ostoba döntésnek nevezte a kormány lépését, amely több termék árát a tavaly októberi szinten rögzíti. Márki-Zay Péter azt is megengedte magának, hogy gúnyolódjon a döntésen. Ezzel szemben a Nagycsaládosok Országos Egyesülete lapunkkal közölte: a korábban meghozott számos családtámogatási intézkedés nélkül (az autóvásárlás támogatásától a csokig, a hitelmorató­riumtól az otthonfelújítási támogatásig, a négygyermekes édesanyák és a fiatalok adómentességétől a minimálbér emeléséig) ma sokkal védtelenebbek és kiszolgáltatottabbak lennének a családok a világgazdasági recesszió­nak, s félő, hogy nagyon sok család nem is bírná el a terheket.

Az élelmiszerár­stop egy újabb segítség, mely azt mutatja, hogy a családok a továbbiakban is számíthatnak az őket védő kormányzati lépésekre.

