A szobrok is megelevenedtek a budapesti divathét záróestjén + videó

A BCEFW 2022/23-as őszi-téli kollekcióit felvonultató divatbemutatóknak idén a Budai Várban nemrég felújított és átadott Királyi Lovarda és a Szépművészeti Múzeum adott helyet. A rendezvény a múzeumban zárult, ahol a kiállított festmények, freskók és faintarziák sajátos hangulatot teremtettek és kiemelték, növelték a bemutatók művészeti értékét. Az egyedi környezetben vonuló modellek így még különlegesebb élményt nyújtottak a divatrajongóknak.

Funkció és szépség

A Mediaworks Hírcentruma három bemutatón vett részt a rendezvény utolsó napján, ezek között volt Sándor Szandra, azaz Nanushka showja is. A tervező nőknek és férfiaknak is készít ruhákat, kiegészítőket. A jó minőségű anyagokból elegáns és modern darabok készülnek Nanushka műhelyében, ahol a fenntarthatóság is fontos szempont.

Legújabb kollekciója a Lifted Functionalism nevet kapta, a tervező legfontosabb célja az volt, hogy szépséget és a funkcionalitást közelebb hozza egymáshoz. A bemutatott darabok olyan anyagokból készültek az előbb említett célokat szem előtt tartva, mint a puplin és a twill, amelyeket szaténnel és műbőrrel vegyített a tervező.

Lazaság és vagányság

A következő bemutató a Kata Szegedi márka kollekciója volt. Az alapító Szegedi Kata divattervező Benus Dániellel dolgozik együtt. A páros közös célja, hogy szenvedéllyel teli darabokat készítsenek.

A magabiztos nőknek tervezi darabjait Szegedi Kata és Benus Dániel Fotó: Holecz Endre / MDDÜ

A most bemutatott kollekciót egyes darabjait a nőies formák, míg másokat a légies könnyedség jellemez. A kollekcióról a lezser és a merész szavak is eszünkbe jutottak. A Szegedi-Benus páros ruhái innovatív, modern dizájnt kínálnak, főként a nagyvárosi divatrajongóknak, akik a tervezők meghatározása szerint „magabiztosak és büszkék egyéniségükre”.

Szobrok ruhába varrva

A NUBU a kifinomult városi nő belső harmóniáját testesíti meg, ötvözve a kényelmet és a funkciót. A márka darabjait a minimalista szabás, a kecses nőiesség és elegancia jellemzi. Alapítója Garam Judit. A NUBU tervezte a 2020-as tokiói olimpia magyar csapatának formaruháit is.

A NUBU a divathétre egy kreatív kollekcióval érkezett, amelynek darabjait a múzeumban is látható szobrok ihlették, egyes ruhákon motívumként köszönnek vissza, más kreációkban pedig maguk a modellek és az általuk viselt ruhák voltak szobrok. A ruhák színvilága a sötét és világos, fény és árnyék játékára épült, de egyes esetben különleges szerepet kaptak a színek.

A NUBU ruhák színvilága s sötét és világos játékára épült Fotó: Holecz Endre / MDDÜ

A rendezvény hangulatáról az alábbi összeállításunkból kaphat képet az olvasó:

Borítókép: A Nanushka egyik modellje a Szépművészeti Múzeum kifutóján (Fotó: Holecz Endre/MDDÜ)