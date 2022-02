Dívák foglalták el a Királyi Lovardát

Idén február negyedike és hatodika között tartották meg a legfontosabb magyarországi divatesemény 2022-es, első nagyrendezvényét. A budapesti divathéten, vagyis hivatalos nevén a Budapest Central European Fashion Weeken (BCEFW) a tervezők őszi-téli kollekciójának limitált válogatását láthatták az érdeklődők.

A bemutatókat két helyszínen tartották meg: a Szépművészeti Múzeum és a Királyi Lovarda épületében. Utóbbit nemrég adták át, így igazán különleges élményben lehetett része a közönségnek. A bemutatók mellett a Fashion Streeten található Deák-palotában több tervező kiállítása is megtekinthető volt.

A Mediaworks Hírcentruma a BCEFW pénteki eseményén Bata-Jakab Zsófiát, a rendezvényt szervező Magyar Divat- és Design Ügynökség (MDDÜ) vezérigazgatóját kérdezte a helyszínválasztás kapcsán. Bata-Jakab kiemelte: a rendezvény-szervezők általában is keresik az új helyszíneket, még akkor is, ha egy korábbi helyszínnel meg voltak elégedve. – Ha bármilyen újdonság megnyitja kapuit Budapesten, akkor a rendezvényes részlegünk és az az ügynökség, amellyel közösen szervezzük az eseményeket, elmegy megnézni. A divat és design területén kell a megújulás és a frissesség – mondta a vezérigazgató. Hangsúlyozta, hogy örültek, amikor kiderült, hogy a Királyi Lovarda épülete szabad a divatbemutatók időpontjára, hiszen a rendezvény amiatt is nagy érték, mert a divaton keresztül be lehet mutatni Budapestet a BCEFW-t meglátogató nemzetközi vendégeknek is.

Bata-Jakab Zsófia szerint a divat és design területén kell a megújulás és a frissesség Fotó: Kurucz Árpád

Bár az exkluzív környezet és a nagy számban felbukkanó hírességek miatt azt hihetnénk, hogy a divathét eseményei a nagyközönség számára csak limitáltan elérhetők, ez nincs így. Az egyes bemutatókra jellemzően pár ezer forintért lehetett jegyet váltani, számos kísérőesemény és kiállítás pedig ingyenes volt. A rendezvényeken kötelező volt a maszkviselés, a belépést pedig az oltási igazolvány felmutatásához kötötték.

A feltörekvő lengyel tehetség, Ania Szczygiel kollekciója igazán extravagáns Fotó: Holecz Endre/MDDÜ

A február 4-i, pénteki napon a Hírcentrum három bemutatóra látogatott el: elsőként egy lengyel márka, a Szczygiel kollekcióját vettük szemügyre. A márka tervezője, Ania Szczygiel egy feltörekvő lengyel tehetség, aki egy igazán extravagáns kollekcióval jelentkezett. A márka egyik legfőbb jellemzője, hogy darabjai a fenntarthatóság jegyében készülnek, vagyis olyan anyagokat használ a tervező, amelyek előállítása nem szennyezi kiemelt módon a környezetet. A budapesti divathéten bemutatott kollekcióját elmondása szerint a londoni Barbican Center épületegyüttese motiválta, amelyben éppúgy, mint a bemutatott ruhákon, az 1980-as évek hangulata köszön vissza.

Szczygiel ruháit egy épületegyüttes inspirálta Fotó: Holecz Endre/MDDÜ

A Nagy-Britanniában élő lengyel tehetségen kívül számos külföldi vendég is megjelent az eseményen. Bata-Jakab Zsófia kérdésünkre elmondta, hogy a tervezőkön kívül a nemzetközi média képviselői és influenszerek kedvelt célpontja is lett a BCEFW.

Az elmúlt szezonokban pedig számos, a szakmában csak buyernek nevezett érdeklődő vett részt az eseménysorozatokon, akik jellemzően külföldi üzleteknek vagy nagyobb üzletláncoknak keresnek ruhákat és tervezőket. A buyerek megjelenése magával hozta azt is, hogy a környékbeli országok tervezői mindinkább keresik az alkalmat a BCEFW-n való megjelenésre.

– Magyarországon olyan a helyzet, hogy meg lehetett szervezni a rendezvényt, és a világon tapasztalható korlátozások ellenére ideutaztak a nemzetközi meghívottjaink – mondta Bata-Jakab Zsófia.

Szamosi Zsófia tündökölt Varga Viktória sárga ruhájában Fotó: Holecz Endre/MDDÜ

Az eseménysorozat pénteki napján bemutatta új kollekcióját a ViktoriaVarga Budapest márka is, amelynek tulajdonosa és tervezője, Varga Viktória évről évre növekvő népszerűségnek örvend. Bemutatói előtt a BCEFW jellemzően átalakul Varga Viktória rajongói klubbá, ahol számos díva az ő ruháiban nézi végig a következő kollekció bemutatását. Ezúttal sem volt ez másképp, sőt a tervező még rátett egy lapáttal. A bemutató során Wolf Kati énekelte slágereit, és miután a modellek levonultak a kifutóról, a közönség soraiban helyet foglaló, a tervező új ruháit viselő dívák vonultak egy kört, hogy azután visszaüljenek helyükre. A névsor egészen hosszú volt, de a számos sorozatból és színházi munkáiról is ismert Szamosi Zsófia Jászai Mari-díjas színésznő is azok között volt, akik a kifutóra léptek.

Varga Viktória ruháit akár egész nap hordhatja a viselője Fotó: Holecz Endre/MDDÜ

Varga legújabb kollekcióját továbbra is az jellemzi, amit a márka is képvisel, hogy olyan ruhákat hozzon létre, amelyeket akár egész nap hordhat viselője, mégis kényelmes és mutatós marad. Ehhez természetesen a legnemesebb anyagok szükségesek, mint a selymek és a jó minőségű gyapjú, a ruhákat pedig helyeként műszőrme, tüll- és neoprénrészletek dobják fel. A legújabb darabok közül egyeseket kézzel készített geometriai mintákkal, másokat színes virágokkal díszítettek.

A pénteki nap utolsó bemutatója Kerényi Virágé volt, aki a Virag Kerenyi márka tulajdonosa és tervezője.

Az elmúlt években a merész színkavalkád és a monumentális fejdíszek, álarcok jellemezték a bemutatóit, ruháit kristályokkal, csillogó kövekkel szereti díszíteni, szegecses táskáiért pedig hollywoodi sztárok is rajonganak.

Kerényi Virág szegecses táskái Hollywoodban is népszerűek Fotó: Holecz Endre/MDDÜ

A tervező az elmúlt hetekben, a show-t megelőzően leginkább olyan ruhadarabokat mutatott be a Facebook-oldalán, amelyek eddig nem voltak a repertoárjában: modelljei élénk, egyszínű, már ránézésre is nagyon puha és kényelmesnek tűnő melegítőkben pózoltak. A közönség is arra várt, hogy ezek a ruhadarabok kerülnek elő a bemutatón, azonban hamar kiderült, hogy mindenki tévedett. A modellek láncos szoknyákban, tüskékkel szegélyezett táskákban vonultak fel, a bemutatott ruhák bármilyen rock- és metálegyüttesnek a kötelező darabjaivá válhatnának. Hogy pontosan miért alakult így a bemutató, arról a tervezővel személyesen beszélgettünk. Interjúnk hamarosan szintén a Magyar Nemzet oldalán lesz olvasható.

Puha mackónadrág helyett rockos szetteket vonultatott fel Kerényi Virág Fotó: Holecz Endre/MDDÜ

Bata-Jakab Zsófia a pandémia okozta nehézségekről elmondta azt is, hogy egy ilyen időszakban mindig tartani lehet valamitől egy rendezvény megszervezésekor: mindig jöhet egy új mutáns, egy új szabályozás.

Nem volt egyszerű, de a biztonságot szem előtt tartva döntöttünk úgy, hogy kevesebb vendég vehet részt a bemutatókon, Covid-igazolvánnyal tudnak bejönni, és a maszk hordása is azért fontos, hogy figyeljünk egymásra. A divattervezőknek szükségük van arra, hogy élőben, a maguk fizikai valójában meg tudják mutatni a ruháikat.

A vezérigazgató hozzátette: az viszont a segítségükre van, hogy az MDDÜ felépítése olyan, hogy minden évben nagyjából ugyanazok a programok ismétlődnek, hiszen komoly struktúrát, stratégiát dolgoztak ki arra, hogy hogyan segítsék a divat és a design iparágak szereplőit.

A következő eseményekről beszélve Bata-Jakab Zsófia elmondta, hogy nagyon készülnek ősszel a 360 Design Budapestre, folytatódnak a mentorprogramjaik, és hamarosan itt van a milánói divathét. A vezérigazgató örömmel tudatta, hogy a Cukovy márka önálló prezentációval készül az olaszországi eseményre. Így az MDDÜ által létrehozott Budapest Select ernyőmárkán kívül tehát magyar tervező – immár második alkalommal az elmúlt években – saját bemutatót tarthat. Korábban az Elysian kapott hasonló lehetőséget.

Borítókép: Varga Viktória egyik ruhája (Fotó: Holecz Endre/MDDÜ)