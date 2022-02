Magyar e-kereskedők a régiós listán

Magyar e-kereskedő cégek is szerepelnek azon a listán, amelyet a Growww Digital digitális marketingügynökség készített a régió webáruházairól. Az elemzés szerint a 25, legnagyobb nemzetközi piacú cseh, magyar és szlovák ­e-kereskedelmi webáruház 1500 milliárd forintnyi árbevételt ért el tavaly. A növekedés ennél is imponálóbb volt, a cégek 37 százalékos növekedést értek el egyetlen év alatt, sikerük kulcsa az export és a helyi piacok igényeinek figyelembevétele volt a kutatás szerint.

A magyar ranglistás cégek – a Szállás.hu, a Biotech USA, a Playersroom és a Játéknet – a teljes bevétel kevesebb mint hét százalékát adták, mintegy százmilliárd forinttal. A Játéknet 135 százalékos, valamint a Biotech USA 48 százalékos növekedési rátája átlag feletti. A Szállás.hu árbevétele 16 százalékkal csökkent, ami a koronavírus hatása mellett igen jó eredménynek tekinthető – vélekednek az elemzés készítői.

A listát a cseh Alza vezeti, a 2020-as árbevételük már az ötszázmilliárd forintot is meghaladta. A második helyen 360 milliárd forintnyi árbevétellel a szintén cseh alapítású, de már a lengyel Allegro-csoporthoz tartozó Mall Group áll. A tény, hogy ez a két cég adta a teljes árbevétel 58 százalékát, jól mutatja, hogy az e-kereskedelmi piac meglehetősen koncentrált. Az Alza a hagyományos üzletek árbevételével vetekedő teljesítményét Csehország mellett Szlovákiában, Magyarországon és Németországban érte el.

A régiós toplista sikeres növekedési recepteket jelenthet más vállalkozásoknak is. Számos cég esetében visszatérő elem, hogy nem a hazai márkát vitték változtatás nélkül a környező országok piacára, hanem adaptálták azokat a helyi viszonyokra – jegyzik meg az elemzés készítői.

Az élelmiszer-webáruházat üzemeltető cseh Rohlik-csoportot például Magyarországon Kifli, Ausztriá­ban Gurkl, Németországban Knuspr néven ismerik. A frissesség érzetét a leginkább a helyi kultúrában rezonáló szavakkal adják vissza, így sokkal jobban kötődnek hozzájuk a vevőik – mutat rá a kutatás. A csoport cégei egyébként egyetlen év alatt közel 110 milliárd forintra duplázták az árbevételüket, idén pedig Spanyolország, Olaszország és Románia piacait célozzák meg.

A toplistát uraló cseh cégek sikerének titka az, hogy a cseh e-kereskedelmi piac nagyon versenyképes, viszonylag nagy, és ezen tulajdonságok kombinációja hatékony, skálázható üzleti tevékenységet folytató vállalatokat hoz létre. Csehország élen jár abban is, hogy rendelkezésre áll a külpiacra lépéshez szükséges emberi erőforrás, megfelelően képzett szakemberekkel – idézi az elemzés Szabó Lászlót, a Growww Digital online-növekedési szakértőjét, aki arra is rávilágít: a csehek várakozásai szerint az e-kereskedelmi export nagyobb mértékben fog hozzájárulni az ország GDP-jéhez 2025-re, mint a Skoda autógyár.

A Growww Digital listáján hét gyorsan növekvő, exportban erős webáruházat is kiemeltek, akik előtt gyors nemzetközi bővülés áll. A listára két hazai e-kereskedő is felkerült: az Alinda.hu nagyon széles elektronikai és háztartási áruválasztékával a régió több országában már jelen van, az eOptika.hu szintén több országra kiterjedő kereskedelmet folytat.

Szabó László abban bízik, hogy a magyar sikerek más e-kereskedőket is külpiacra lépésre inspirálnak. Nemzetközi piacok nélkül a hazai e-kereskedők kis eséllyel tudják felvenni a versenyt a külpiacokkal is rendelkező, egyre növekvő hatékonyságú és tőkeerejű külföldi versenytársakkal. A szakértő tapasztalatai szerint a százmillió forint forgalmat elérő e-kereskedelmi vállalkozások között már nagy számban találunk exportérett vállalkozásokat. Ennél alacsonyabb forgalom is elegendő a szűk réspiacokat kiszolgáló webshopok esetén. Azonban minden exportérett e-kereskedőre igaz, hogy működésük nyereséges, folyamataik rendszerezettek, jól ismerik és szolgálják ki a vevőiket.

Fontos megemlíteni, hogy az elemzés a cseh, magyar és szlovák székhelyű e-kereskedőket vizsgálta, így a listában nem kaptak helyet a román és a lengyel szereplők, mint az eMAG vagy az Edigital.

Borítókép: Az élelmiszer-webáruházat üzemeltető cseh Rohlik-csoport Magyarországon Kifli néven működik (Fotó: Világgazdaság/Kallus György)