Rekordot döntött tavaly a kockázatitőke-piac

A kockázatitőke-befektetők 2021-ben 38 644 ügylet keretében 671 milliárd dollárt fektettek be világszerte, ami rekordot jelent az ügyletek számában és értékében egyaránt – közölte hétfőn a KPMG könyvvizsgáló cég.

Európában 9710 ügylet valósult meg tavaly összesen 123 milliárd dollár értékben, ami több mint kétszerese a megelőző év 54 milliárd dolláros értékének. Kiemelkedő volt az érdeklődés

a fintech,

a zöld technológia,

a kiberbiztonság

és a kiszállítás területén működő vállalkozások iránt.

A kockázatitőke-befektetők előnyben részesítik a jó referenciákkal rendelkező, korábban már befektetésben részesült cégeket; a visszatérő befektetések aránya globálisan az összes ügyleten belül 80 százalék közelébe emelkedett.

Simonyi Tamás, a KPMG szenior igazgatója a közlemény szerint elmondta, hogy

a kockázati tőkések elsősorban az Egyesült Királyságra, Németországra vagy a skandináv térségre koncentrálnak, így a kelet-európai cégek gyakran üvegplafonba ütköznek, amikor megpróbálnak forrást szerezni, hogy elérjék a világelitet.

A fenntarthatóság területe iránt érdeklődő befektetők a hangzatos ígéretek helyett a piacképes, valódi eredményekkel kecsegtető, például energiahatékonyságot, nyersanyag-megtakarítást, káros- vagy ritka anyagok kiváltását ígérő vállalkozásokat keresik.

A KPMG a kutatás alapján arra számít, hogy 2022-ben a kockázatitőke-befektetések a világ legtöbb részén nagyon jelentősek maradnak, és az olyan kevésbé fejlett piacok, mint Afrika és a Közel-Kelet is különösen növekvő figyelemre számíthatnak – foglalta össze a távirati iroda.

A fintech várhatóan továbbra is a legforróbb területek egyike marad, mellette a B2B szolgáltatások, az egészségügyi technológia, a kiberbiztonság és a mesterséges intelligencia alkalmazása is tartja majd magát, továbbá a fenntarthatóságra irányuló kockázatitőke-befektetések is várhatóan növekednek majd. A könyvvizsgáló felmérése magyar adatokat nem tartalmaz.

