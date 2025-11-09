Az infláció ellen bevetett termék tarol a dánoknál

A klasszikus, marhából készült darált hús is bekerült abba a körbe, amelyre a drágulás miatt a dán fogyasztók helyettesítő termékeket keresnek, ezért tavaly a cég elébe ment ennek, és tavaly október 1-jén bevezette a darált marhahúsból és zöldségekből álló keverékcsomagját. Egy évvel a piacra dobás után pedig bejelentette, hogy a termék eladásai elérték az ezer tonnát. Ez több mint 2,5 millió tálca megvásárolt zöldséges marhahúst jelent.

„Az eladások valóban pozitív meglepetést okoztak. A fogyasztók általában meglehetősen konzervatívak a darált marhahús megítélésében, de úgy tűnik, hogy a dánok megragadták a lehetőséget, hogy még inkább környezetbarát és nem utolsósorban olcsóbb alternatívát válasszanak” – mondta az Euromeatnewsnak Henning Sönnichsen, a Danish Crown Beef értékesítési igazgatója. A Danish Crown számos dán kiskereskedelmi láncnak értékesíti a KOMBI-Hak termékeket, Danish Crown néven és saját márkás árucikként egyaránt.

Sönnichsen kiemelte, hogy a REMA 1000 kiskereskedelmi hálózat központi szerepet játszott a növekvő eladások mögött. Jonas Garly Sörensen, az üzletlánc kategóriamenedzser pedig megerősítette, hogy a diszkontlánc marketingjének körülbelül egyharmadát a hagyományos darált marhahúsról a zöldséges marhahúsra helyezte át. Mint mondta, a kezdetektől fogva hittek a termékben, és a lényeg az volt, hogy íze és állaga a hagyományos darált húséhoz hasonló legyen, így a vásárlók továbbra is elkészíthetik vele kedvenc ételeiket.

A jó íz, a vonzó ár és a marketing kombinációja teremtette meg a sikert

– mondta Sörensen.

„Hihetetlenül pozitív, hogy sikerült olyan keveréket találnunk, amelyet a fogyasztók az ízéért újra meg újra akarnak vásárolni. Ez az út vezetett a hosszú távú stabil eladásokhoz” – emelte ki a Danish Crown Beef értékesítési igazgatója.

A Danish Crown a kiskereskedelmi sikereken felbuzdulva bevezette a KOMBI-Hak termékek széles választékának forgalmazását kereskedelmi konyhák, éttermek és menzák számára, ahol az értékesítés szintén pozitívan alakul.