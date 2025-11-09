nyugdíjkorhatármódszernyugdíjkiegészítéspénz

Egy kis extra a hónap végén? Így növelheti a nyugdíját!

Sokakat foglalkoztat, hogy miként lehetne növelni a majdani nyugdíjat. A kiegészítő támogatások és egyes bevételi lehetőségek akár több ezer forint pluszt is jelenthetnek. Mutatjuk a lehetőségeket.

Magyar Nemzet
Forrás: Haon.hu2025. 11. 09. 8:24
A nyugdíjkorhatár közeledtével sokan teszik fel a kérdést: hogyan lehetne pár év alatt is érezhetően növelni a majdani nyugdíjat? Több, teljesen legális és hosszú távon is kifizetődő módszer létezik a nyugdíjunk kiegészítésére 2025-ben vagy a későbbiekben. A kulcs a tudatosság és az időben meghozott döntés – hívja fel a figyelmet a Haon.hu, amely górcső alá vette a lehetőségeket. 

Old senior couple person walking on growth stack coins graph chart with red ladder. Financial planning for retirement, savings, pension, gain return on investment, wealth and so on concept.
Több módszer létezik a nyugdíjunk kiegészítésére. Fotó: Shutterstock

A szakértők szerint az állami nyugdíj várhatóan a korábbi nettó kereset ötven-hatvan százalékát fedezi majd. 

Aki ennél magasabb életszínvonalat szeretne, annak érdemes önállóan is félretenni – például állampapírban, ingatlanban vagy rendszeres befektetési alapban. 

Egyre többen választják az önkéntes nyugdíjpénztárakat, amelyekre évente húsz százalék adójóváírás jár, legfeljebb 150 ezer forintig. 

Ha valaki évente 750 ezer forintot tesz félre, az állam 150 ezret visszatérít a személyi jövedelemadóból (szja). Hosszú távon, húsz-harminc év alatt ez akár több millió forint plusz nyugdíj-kiegészítést is jelenthet.

 Hasonló kedvezményt kapnak azok is, akik nyugdíjbiztosítást kötnek (évi 130 ezer forintos adójóváírásig) vagy nyugdíj-előtakarékossági számlát nyitnak. Ez utóbbi inkább azoknak való, akik maguk szeretnék irányítani befektetéseiket – például állampapírba vagy részvénybe fektetni.

Milyen lehetőségek vannak még? A Haon.hu cikkéből megtudhatja. 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

