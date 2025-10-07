Rendkívüli

  • Állampapír-láz Magyarországon: óriási forgalom az új FixMÁP és MÁP Plusz nyomában
MÁP Pluszállampapírlakossági állampapír

Állampapír-láz Magyarországon: óriási forgalom az új FixMÁP és MÁP Plusz nyomában

Az Államadósság Kezelő Központ sikeresen mozgatta meg a befektetői piacot: a kereslet látványosan a fix kamatozású sorozatok felé fordult. Az új állampapír-kedvencek már körvonalazódnak, és a következő hetekben további élénkülés várható a hazai piacon.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 15:13
Hatalmasat ugrott a lakossági állampapírok forgalma azon a héten, amikor az ÁKK megújított kínálata először vált elérhetővé – írta a Világgazdaság. A kereslet felfutása várható volt, hiszen a FixMÁP és a MÁP Plusz is jelentős hozamnövelésen esett át, ám a növekedés mértéke így is meglepte a piacot: míg két hete 37 milliárd forint alatt maradt a heti értékesítés, a múlt héten már 237 milliárd forintnyi papír talált gazdára – mindössze néhány nap alatt, hiszen az új sorozatok csak szerdától voltak elérhetők.

Budapest, 2022. november 28.Cégtábla a Magyar Államkincstár (MÁK) irodaháza bejáratánál a főváros XI. kerületében, a Bartók Béla úton, ahol a Budapesti és Pest-megyei igazgatóság Állampénztári Iroda Kirendeltsége, Állampénztári Ügyfélszolgálat és az Állampapír értékesítési Pont is helyet kapott.MTVA/Bizományosi: Róka László ***************************Kedves Felhasználó!Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt. állampapír
Bődületes érdeklődés mellett startoltak a lakossági állampapírok (Fotó: MTVA/Róka László)

A forgalmi növekedés ugyan papírformaszerű volt, az már több kérdőjelet hordozott magában, hogy a befektetők pontosan melyik papír felé is indulnak meg rohamléptekkel az új kínálatból. Az kijelenthető, hogy a kínálat átalakításának 

  • két nyertese van, a FixMÁP és a MÁP Plusz, 
  • és két vesztese van, a BMÁP és a PMÁP.

A két klaszter létrejötte nem véletlen, az az ÁKK kimondott céljaival is egybeesik: az Államadósság Kezelő Központ ugyanis nyíltan a fix kamatot fizető papírok felé akarja terelni a lakosságot, hogy csökkentse az államháztartás kamatkötelezettségeit érintő kiszámíthatatlanságot, amit az inflációkövető papírok esetlegesen elszálló rátái okozhatnak, ahogy tették ezt a PMÁP bődületes kamatkötelezettségei esetében is.

Óriási az érdeklődés az új lakossági állampapírok iránt

A szakértők ezért emelték meg 0,5, illetve 0,75 százalékponttal a két fix kamatot fizető eszköz, a FixMÁP és a MÁP Plusz kuponjait, és ugyanezért vágták meg a két változó kamatozású eszköz rátáit, még ennél is nagyobb mértékben. Az átalakítás eredménye az lett, hogy a FixMÁP és a MÁP Plusz egyaránt 40 százalék körüli hozamot garantál 5 éves futamidővel, 

ami ugyan az elmúlt évek részvénypiaci szárnyalását látva nem tekinthető egyértelmű favoritnak, kockázatmentessége és adómentessége sokat tesz hozzá a vonzerőhöz.

