Állampapír-láz Magyarországon: óriási forgalom az új FixMÁP és MÁP Plusz nyomában

Hatalmasat ugrott a lakossági állampapírok forgalma azon a héten, amikor az ÁKK megújított kínálata először vált elérhetővé – írta a Világgazdaság. A kereslet felfutása várható volt, hiszen a FixMÁP és a MÁP Plusz is jelentős hozamnövelésen esett át, ám a növekedés mértéke így is meglepte a piacot: míg két hete 37 milliárd forint alatt maradt a heti értékesítés, a múlt héten már 237 milliárd forintnyi papír talált gazdára – mindössze néhány nap alatt, hiszen az új sorozatok csak szerdától voltak elérhetők.

Bődületes érdeklődés mellett startoltak a lakossági állampapírok (Fotó: MTVA/Róka László)

A forgalmi növekedés ugyan papírformaszerű volt, az már több kérdőjelet hordozott magában, hogy a befektetők pontosan melyik papír felé is indulnak meg rohamléptekkel az új kínálatból. Az kijelenthető, hogy a kínálat átalakításának

két nyertese van, a FixMÁP és a MÁP Plusz,

és két vesztese van, a BMÁP és a PMÁP.

A két klaszter létrejötte nem véletlen, az az ÁKK kimondott céljaival is egybeesik: az Államadósság Kezelő Központ ugyanis nyíltan a fix kamatot fizető papírok felé akarja terelni a lakosságot, hogy csökkentse az államháztartás kamatkötelezettségeit érintő kiszámíthatatlanságot, amit az inflációkövető papírok esetlegesen elszálló rátái okozhatnak, ahogy tették ezt a PMÁP bődületes kamatkötelezettségei esetében is.

Óriási az érdeklődés az új lakossági állampapírok iránt

A szakértők ezért emelték meg 0,5, illetve 0,75 százalékponttal a két fix kamatot fizető eszköz, a FixMÁP és a MÁP Plusz kuponjait, és ugyanezért vágták meg a két változó kamatozású eszköz rátáit, még ennél is nagyobb mértékben. Az átalakítás eredménye az lett, hogy a FixMÁP és a MÁP Plusz egyaránt 40 százalék körüli hozamot garantál 5 éves futamidővel,