Rendkívüli

Orbán Viktor Donald Tusknak üzent

  • Magyar Nemzet
  • Gazdaság
  • Gyökeresen átalakul az állampapírok piaca, mutatjuk, mibe érdemes most pénzt fektetni
befektetésállampapírPrémium Magyar Állampapír

Gyökeresen átalakul az állampapírok piaca, mutatjuk, mibe érdemes most pénzt fektetni

Jelentősen átalakította a hazai állampapír-kínálatot az Államadósság-kezelő Központ, a változásnak örülhetnek a befektetők, különösen azok, akik kedden 450 millió forintot kapnak vissza Bónusz Magyar Állampapírjaik után kamat és tőke képében. Ezt a tőkét érdemes lehet újra befektetni, hiszen az októbertől érkező új típusú állampapír-sorozatok közül kettő is kifejezetten jó vételnek tűnik.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 14:24
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szeptember 30-ával megtörténik az idei állampapír-kifizetési dömping utolsó nagyobb fordulója is, nevezetesen kedden fizeti ki a felhalmozott kamatokat és a tőkét a 2025/N néven futó Bónusz Magyar Állampapír-sorozat, mely 2022 szeptemberében került forgalomba. A legfrissebb adatok szerint közel 450 milliárd forintot fizetnek ki a befektetőknek, azaz még kapnak egy jókora tőkelöketet a ráncfelvarrott lakossági állampapír-sorozatok indulása előtt.

állampapír
Továbbra is jó befektetés lehet az állampapír. Fotó: MTVA/Róka László

A Bónusz Magyar Állampapír 2025/N sorozatának lejárata gyakorlatilag lezárja az idei kifizetési dömpinget, mely az év elején a Prémium Magyar Állampapír csillagászati kifizetéseivel indult, és melynek köszönhetően a hazai lakossági befektetők 

több mint kétezermilliárd forintot kaptak kézhez állampapír-befektetéseikből. 

A BMÁP most lejáró, hároméves futamidejű sorozata ötszázmilliárd forintos keretösszeggel indult útjára 2022 őszén, a befektetői érdeklődés pedig hatalmas volt iránta már a forgalomba hozatal idején is, hiszen az első kamatperiódusban 11,3 százalékos kamatot termelt a papír a befektetők számára. A sorozat értékesítése 2023 februárjában zárult, addigra már közel 650 milliárd forint áramlott a papírba – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

Teljesen átalakulhat a lakossági állampapírpiac

Az ÁKK múlt héten jelentette be, hogy alaposan hozzányúlnak a hazai lakossági állampapírpiaci kínálathoz, ennek a lépésnek pedig két nyertese van: 

  • a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) 
  • és a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz). 

Mindkét papír új sorozatai ugyanis emelt kamatozással érkeznek majd, ráadásul a futamidejük is egységesedik, így minden bizonnyal még vonzóbbak lesznek a befektetők számára. 

  • Az új FixMÁP (2030/Q4) csak ötéves futamidő mellett, évi 7 százalékos kamattal lesz kapható, szemben az eddigi 6,5 százalékos kifizetéssel és 3 éves futamidő-opcióval.
  • Az új MÁP Plusz (2030/M10) kamata pedig a 6,5–7,5 százalékos sávban alakul októbertől, szemben az eddigi formulával, amelyben 5,75-ről 6,75 százalékra emelkedett a kamat a futamidő vége felé közeledve. 

Az új sorozatok közül mindenféleképpen ez a két papír lesz a legérdekesebb a befektetők számára, hiszen mindkét papír 40,2 százalék körüli teljes hozamot garantál a kamatok visszaforgatása esetén, 5 évre, a kettő közül azonban nehéz lesz választani. 

Mindkét papírnak megvannak az előnyei

  • A FixMÁP mellett szól, hogy a papír minden évben stabilan 7 százalékos kamatot fizet, így könnyebb vele kalkulálni, mint a MÁP Plusszal, amely sávosan emelkedő kamattal operál. 
  • A MÁP Plusz mellett viszont az szól egyértelműen, hogy a papírt a kamatfizetést követő öt munkanapon belül a névérték 100 százalékán visszaváltja a kibocsátó, így nem kell azt az egyszázalékos díjat megfizetni, amit a többi papír idő előtti eladása esetén szükséges. Ez azt jelenti, hogy aki nem bánja az eleinte alacsonyabb kamatokat, az az új MÁP Plusszal akár egy-kettő-három-négy évre is számolhat, mivel bármilyen következmény nélkül visszaválthatja a papírt az évfordulókkor, így nem kell azt az ötéves elköteleződést bevállalni, amit például a FixMÁP esetében érdemes.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGreenpeace

Képmutató, farizeus gazemberek vagytok!

Bayer Zsolt avatarja

Arra, amit tesztek, nincs bocsánat!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.