Minden megváltozik: új futamidők és kamatok több állampapírnál – mibe fektessünk most?

Az ÁKK által meghirdetett, új lakossági állampapír-sorozatok közül a befektetői érdeklődés középpontjába szinte biztosan a FixMÁP és a MÁP Plusz kerülnek majd. A FixMÁP esetében ez nem meglepetés, mivel a Fix papír az elmúlt hónapokban kivétel nélkül vezette a heti értékesítési listákat. Ellenben a MÁP Plusznak viszont jót fog tenni az újdonsült népszerűség, a sávosan emelkedő kamatozású papír viszont ugyanis az elmúlt időszakban rendre a népszerűségi lista második felében kullogott.

Jelentős átrendeződés várható a MÁP-ok piacán (Fotó: Vémi Zoltán)

Növekszik a MÁP Plusz kamata

Az új sorozatokkal, melyek október elejétől válnak majd elérhetővé, az alábbi fontos változások lépnek majd életbe: a FixMÁP immáron csak 5 éves futamidő mellett, évi hétszázalékos kamattal lesz kapható, szemben az eddigi 6,5 százalékos kifizetéssel és hároméves futamidő-opcióval, a MÁP Plusz kamata pedig a 6,5-7,5 százalékos sávban alakul majd októbertől, szemben az eddigi formulával, amiben 5,75-ről 6,75 százalékra emelkedett a kamat a futamidő vége felé közeledve.

Az új felállás szerint messze ez a két papír lesz a legjobb választás a hazai lakossági állampapírpiaci kínálatban: mindkét sorozat ugyanis lejáratig tartva, csaknem negyvenszázalékos hozamot biztosít majd a befektetők számára – ami, még ha az S&P 500 elmúlt ötéves teljesítményéhez (99 százalék) mérten nem mondható kiugróan erősnek, kockázat- és adómentességével mindenféleképpen kárpótolja a befektetőket, akiknek a hazai állampapírok választása esetén még a devizaárfolyamok jelentette kockázatokkal sem kell számoljanak.

Veszít vonzerejéből a lakossági állampapírok királya

Míg a FixMÁP és a MÁP Plusz jelentős vonzerőjavításon esett át, addig a Bónusz és a Prémium Magyar Állampapírokról mindennek az ellenkezője mondható el. A BMÁP esetében megszűnik a négyéves futamidő, és ezentúl csak hat évre lehet majd megvenni a papírt. Az új BMÁP-sorozat induló éves kamata egyébként 6,85 százalék, szemben a jelenleg még elérhető 7,1 százalékos sorozattal. A PMÁP esetében viszont még ennél is jelentősebb a vonzerő csökkenése, a hazai lakossági állampapírpiac egykori királya, mely inflációkövető mivolta nyomán nem olyan rég még húsz százalék feletti kamatokat is kifizetett befektetőinek, ezentúl ennél jóval kevesebbre lesz majd csak hivatott.

