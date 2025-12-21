Sok a változás: így látogathatják a termálfürdőket karácsonykor a vendégek

Néhány évtizeddel ezelőtt még kevésbé volt jellemző, mára azonban egyre többen döntenek úgy, hogy karácsonykor is termálfürdőben pihennek. A fürdők többsége igazodott ehhez a szokáshoz, és sok helyen december 24-én, illetve december 25-én és 26-án is lehetőség van a fürdőzésre. Fontos azonban tisztában lenni azzal, hogy az ünnepi időszakok közül éppen karácsony környékén változik meg leginkább a megszokott nyitvatartási rend – hívja fel a figyelmet a Termál Online.

Az igali termálfürdő csak karácsony második napján tart nyitva. Fotó: Termál Online

Változatosan tartanak nyitva a termálfürdők

Mint írják, ráadásul egységes gyakorlatról sem lehet beszélni, hiszen vannak fürdők, amelyek szenteste napján zárva tartanak, de karácsony első és második napján már kinyitnak. Másutt éppen fordítva alakul: december 24-én még fogadják a vendégeket, ám az ünnep egyik vagy akár mindkét napján zárva maradnak. Ahogy az alábbi felsorolásból is kiderül, szinte minden elképzelhető megoldás előfordul. Ráadásul néhol még éjszakai fürdőzést is tartanak.

A Termál Online szerint nem érdemes abból sem kiindulni, hogy egy adott fürdő milyen rend szerint működött az előző években karácsonykor. Idén ugyanis feltűnően sok helyen módosítottak a korábbi szokásokon. Két általános tapasztalat mindenesetre kirajzolódik.

Az egyik, hogy azok a fürdők, amelyek december 24-én nyitva vannak, jellemzően rövidebb nyitvatartással üzemelnek. A másik pedig az, hogy azok a termálfürdők, amelyek az elmúlt években mindhárom napon zárva tartottak, idén sem változtattak ezen a gyakorlaton.

Így alakul a gyógyfürdők nyitvatartása

A budapesti fürdők karácsonykor elég változatosan tartanak nyitva.

Aquaworld élményfürdő: december 24-én 7–15 óráig, december 25-én 10–21 óráig, december 26-án 10–21 óráig;

Csepeli Strandfürdő: december 24-én zárva, december 25-én zárva, december 26-án zárva;

Csillaghegyi fürdő: december 24-én zárva, december 25-én zárva, december 26-án 10–20 óráig;

Dagály fürdő: december 24-én zárva, december 25-én zárva, december 26-án 12–20 óráig;

Dandár Gyógyfürdő: december 24-én zárva, december 25-én zárva, december 26-án 10–19 óráig;

Irgalmasok Veli bej Fürdője: december 24-én zárva, december 25-én zárva, december 26-án zárva;

Lukács gyógyfürdő: december 24-én 7–13 óráig, december 25-én 10–19 óráig, december 26-án 10–19 óráig;

Palatinus gyógyfürdő: december 24-én zárva, december 25-én zárva, december 26-án 9–16 óráig;

Paskál gyógyfürdő: december 24-én zárva, december 25-én zárva, december 26-án 10–20 óráig;

Pesterzsébeti gyógyfürdő: december 24-én zárva, december 25-én zárva, december 26-án 10–20 óráig;

Rudas gyógyfürdő: december 24-én 6–13 óráig, december 25-én 10–20 óráig, december 26-án 10–20 óráig;

Széchenyi gyógyfürdő: december 24-én 7–13 óráig, december 25-én 10–20 óráig, december 26-án 10–20 óráig fogadják a fürdőzőket.

Országosan is hasonlóan változatosan lesznek nyitva a fürdők, amelyeknek részleteiről a Termál Online-on olvashatnak.