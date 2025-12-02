Nyugdíjasként gyógyfürdőbe menni most éri meg igazán

A magyarországi termálfürdők többsége alapesetben is biztosít kisebb-nagyobb kedvezményeket a nyugdíjas korosztálynak, de akadnak olyan fürdők, ahol mindezt kiegészítik további, meghatározott napokon érvényesíthető lehetőségek is. Ezek között akadnak időszakosan meghirdetett, csak bizonyos hetekre vagy hónapokra érvényes ajánlatok, de állandó, szinte folyamatosan elérhető árengedmények is, amelyek évről évre igen népszerűek.

Decemberben még komolyabb nyugdíjas kedvezmények várják az időseket (Fotó: Termál Online)

Itt számíthatnak nyugdíjas kedvezményekre az idősek

A Termál Online összegyűjtött több, decemberben különböző nyugdíjasokat megcélzó kedvezményeket kínáló gyógyfürdőt. Akad, ahová már 1000 forint körüli összegért beléphetnek a szépkorúak.

Esztergomban, az Aquasziget élményfürdőben december első három keddjén – azaz december 2-án, 9-én és 16-án – akciós belépőkkel várják a nyugdíjasokat. Ezeken a napokon a nyugdíjas belépő ára 2200 forint, de wellness kiegészítő jegy is váltható 1000 forintért.

Az Igali Gyógyfürdőben nem kimondottan nyugdíjas kedvezményt kínálnak, de a szenior korosztály is élhet az Fifty-Fifty akcióval. Ez eredetileg csak novemberre vonatkozott, de december első két hetére is meghosszabbították. December 3-án és 10-én az 50 év felettiek 50 százalékkal olcsóbban válthatnak teljes árú belépőt. A jegy ára itt 2100 forint.

A Berekfürdői Gyógyfürdőben meghosszabbították nyugdíjas szerda akciót decemberre is, az engedményes belépők itt az ünnepi időszakban is érvényesek. Ennek értelmében december 3-án, 10-én, 17-én, 24-én és 31-én is kedvezménnyel várja szenior vendégeit a gyógyfürdő. Ezeken a napokon a nyugdíjas napijegy ára 2500 forint.

Pápán, a Várkertfürdőben év végéig még tart a nyugdíjas napok kedvezmény.

Ez azt jelenti, hogy minden hétfőn és csütörtökön ünnepnapok kivételével 50 százalékos árengedményt biztosítanak a nyugdíjasok számára.

Szeged: a Napfényfürdő Aquapolis szeptemberben bevezetett egy szenior és mozgáskorlátozott jegytípust, ami csak 1200 forintba kerül. Ez hétfőtől péntekig vásárolható meg – az ünnepnapok kivételével – jövő év június közepéig.

Ahol állandó engedményeket találhatnak az idősek

Celldömölkön a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő szerdánként és péntekenként még mindig kedvezményes jegyárakat kínál. A nyugdíjas napijegy ekkor csak 1300 forint. Ezeken a napokon a felnőtt belépő és gyermekjegy is olcsóbb, előbbi 1900 forintba, utóbbi 500 forintba kerül.

Ráckeve: az Aqua Land Termálfürdő hétfőtől csütörtökig extra kedvezményt kínál a nyugdíjasoknak. Ezeken a napokon a nyugdíjas belépők árából 30 százalékos árengedményt biztosítanak. Mindez csak annyi megkötéssel jár, hogy délig meg kell vásárolni a jegyeket, de ez a fürdőben eltöltött időre vonatkozóan nem jelent korlátozást.

Sárvár: a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő nyugdíjas kedd akciójának köszönhetően keddenként csak 1900 forintba kerül egy napijegy. Náluk ez az akció akkor is él, amikor kiemelt időszak, azaz tanítási szünet van, de ekkor a keddi nyugdíjas jegy ára 2450 forint. December 30. jelent majd kivételt, aznap nem lesz érvényes ez az akció.

Szentes: a Szentesi Üdülőközpontban a péntekek akciósak. Ez jelenleg a legkedvezőbb belépő az időseknek. A szentesi nyugdíjasoknak 935 forint, a máshonnan érkezőknek 1100 forint egy napi fürdőbelépő.

A szaunahasználatot is tartalmazó nyugdíjasjegy ára péntekenként a helyieknek 1685 forintba, a más településről érkezőnek 1850 forintba kerül. A fürdő vize tavaly ősszel kapta meg a gyógyvíz minősítést.