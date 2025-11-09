Olyan dolog történhet a férfi-kézilabda NB I-ben, amire senki sem számíthatott

Az alapszakaszban a szegedi csapat már öt vesztett pontnál jár. A Tisza-parti egylet kikapott Tatabányán, döntetlent játszott a Csurgó ellen (szintén idegenben), és szombaton elveszítette a Veszprém elleni kulcsfontosságú hazai rangadót. Így jön ki az öt vesztett pont, miközben a bajnokságban a Veszprém és a Tatabánya is százszázalékos eddig.

Ali Zein, a One Veszprém HC (b) és Borut Mackovsek, az OTP Bank-Pick Szeged játékos. Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Ennek a sportágnak a férfiszakágában évek óta a Veszprém és a Szeged együttese játssza a bajnoki döntőt.

Klasszikus, egymás elleni, oda-vissza rendszerű (vagy playoff-szerű) döntőket a 2016–17-es idény óta rendeznek meg, s soha nem fordult még elő, hogy a bakonyi és a csongrádi alakulat mellett másik csapat is odaért volna az aranycsatára.

Most ennek a hihetetlen sorozatnak szakadhat vége.

A Tatabánya és a Veszprém csapata is hét-hét lejátszott mérkőzésen van túl, és eddig mindkét együttes 14 pontot szerzett, azaz nem kapott ki. A Veszprém szempontjából ez nem annyira meglepő, de Tatabányán aligha számítottak arra, hogy a csapat ennyire jól kezdi a bajnokságot. Ráadásul a Tatabánya már lejátszotta (hazai pályán) és meg is nyerte a Szeged elleni összecsapását. Igaz, hogy a Veszprém és a Tatabánya még nem játszott egymással. A két együttes első találkozójára december 9-én kerül majd sor Veszprémben.

A Tatabánya akár kétszer is kikaphat a Veszprémtől

A Szeged szempontjából ez is kulcsmeccs lesz, de ne feledjük el, hogy a szegedieknek még szintén el kell utazniuk az alapszakasz veszprémi összecsapására, ami szintén nem lesz könnyű feladat nekik.

A Tatabánya jelenleg abban a helyzetben van, hogy akár el is veszítheti a Veszprém elleni mindkét összecsapását, ha ezen felül nem lesz több botlása, akkor is a szegediek előtt marad.

Márpedig ebben az esetben a Veszprém mellett nem a Szeged, hanem a Tatabánya jutna a fináléba, ami óriási szenzáció lenne.

Ennek ellenére a Tatabányára várnak még rázós fellépések. Mindjárt a következő fordulóban, amikor a meglepően jó formát futó NEKA otthonába látogat a Bányász. Erre az összecsapásra november 12-én, szerdán kerül sor. Bár a NEKA csak a 9. helyen áll a tabellán, szombaton Gyöngyösön nyert, ezt megelőzően pedig azt a Csurgót verte meg hazai pályán, amely a Szeged ellen sem kapott ki. Rég volt ennyire izgalmas és hektikus a férfi-kézilabda NB I, ez azonban csak jót tesz a sportágnak, és a szurkolók is nagy izgalommal figyelik az eseményeket. Mindenesetre nem lennénk meglepve, ha a Tatabányának november 12-én vért kellene izzadnia Balatonbogláron.

Szegeden persze ennél sokkal nagyobb dráma lenne, ha a csapat nem jutna be a bajnoki döntőbe.

Az eddig látottak alapján a csongrádi egylet nagyon hullámzó formában van, erre szokták azt mondani: ebből még bármi kisülhet. Akár az is, hogy a Szeged nélkül rendezik meg a férfi-kézilabda NB I döntőjét 2026 tavaszán.