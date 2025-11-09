Kína mindenből üzletet csinál, még az idősekből is

A hivatalos statisztikák szerint Kínában majdnem háromszázmillió ember hatvan feletti – ez a népesség több mint 21 százaléka. Az arányuk az előrejelzések szerint 2035-re meghaladja a harminc százalékot, és a demográfiai válság a Washington Post minapi cikke szerint nagyobb kihívás Kínának, mint Donald Trump amerikai elnök vámháborúja.

Fotó: Gulyás Péter

A kínai népesség elöregedésének, a munkaerő zsugorodásának hatásai a cikk szerint az egész világon érezhetők lesznek, zavarokat okoznak a globális ellátási láncban, rontják a világ második legnagyobb gazdaságának hosszú távú növekedési kilátásait, veszélybe sodorhatják Peking azon törekvését, hogy globális hatalommá, az Egyesült Államok riválisává vagy egyenesen az utódjává váljon – írta a Világgazdaság.

A kínai kormány már korábban is célul tűzte ki a belső fogyasztás felpörgetését, és az amerikai vámok miatt a gazdaságnak még sürgetőbb szüksége van arra, hogy költekezni kezdjenek az emberek. A háromszázmillió idős vonzó célpont a befektetőknek is, mivel az úgynevezett ezüstgazdaság felölel minden területet az egészségügytől és az idősgondozástól a szabadidőig, a kimondottan nekik kifejlesztett vagy módosított elektromos kütyükig,

de még a pénzügyi termékekig és technológiákig.

Ezek után nem is meglepő, hogy a kínai kormányzat az ezüstgazdaságot bevette az új ötéves tervbe is. A dokumentumban a kormányzat felszólította a helyi önkormányzatokat és vállalatokat, hogy gyorsítsák fel az időskorúakat szolgáló iparágak fejlesztését.

Az idősödő népesség által hajtott ezüstgazdaság jelentős bővülést jelent, amely 2050-ig százmillió munkahelyet teremthet, és az értéke 2035-re eléri a harmincezermilliárd jüant – nyilatkozta Jin Li, a Kínai Népi Politikai Tanácsadó Konferencia tagja az állami médiának. (Egy jüan 47,3 forint.)

A becslés megegyezik a PwC és a kínai agytrösztök előrejelzéseivel, amelyek szerint az idősekkel kapcsolatos áruk és szolgáltatások teljes piaca több mint a négyszeresére nőhet egy évtized alatt a mai körülbelül hétezermilliárd jüanról – emlékeztetett az elemzésében a Market Watch.

A kormány pénzügyi és szabályozási ösztönzőkkel támogatja az átmenetet. A tartományi programok mellett országos szinten visszatérítik az időseknek az orvostechnikai eszközök árát, és arra ösztönözik a bankokat, hogy nyújtsanak speciális időskori vagyonkezelési termékeket, amelyek stabil hozamot biztosítanak a nyugdíjasoknak.