Bejelentette az MVM, mikortól érkezhet amerikai nukleáris fűtőanyag Paksra

Az MVM-csoport és a Westinghouse Electric Company november hetedikén kötött szerződést.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 16:06
Illusztráció Fotó: Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
A magyarországi nukleáris üzemanyag-ellátás diverzifikálása érdekében november 7-én szerződést kötött az MVM-csoport és a Westinghouse Electric Company, a megállapodás értelmében az amerikai partner hosszú távú, stabil ellátást biztosít a Paksi Atomerőmű számára Európában gyártott VVER üzemanyaggal – közölte az MVM-csoport szombaton az MTI-vel.

Hozzátették, hogy a Westinghouse az engedélyezési folyamatok függvényében 2028-tól szállíthat VVER–440 üzemanyagot Magyarországra.

A közlemény idézte Mátrai Károlyt, az MVM-csoport vezérigazgatóját, aki elmondta: a paksi atomerőmű működése ezzel a stratégiai jelentőségű lépéssel biztonságosabbá és rugalmasabbá válik. A diverzifikált üzemanyag-beszerzés csökkenti a külső kitettségeket, kiszámíthatóságot és megfizethető energiát jelent a családok és a vállalati ügyfelek számára.

Tarik Choho, a Westinghouse nukleáris üzemanyag kereskedelemért felelős elnöke a közleményben megjegyezte, ezzel a szerződéssel elmondható, hogy mostantól Európa összes VVER-üzemeltetőjét kiszolgálják, segítve őket ellátásbiztonságuk növelésében.

Az MVM-csoport azon dolgozik, hogy Magyarország energiaellátásának stabilitását megőrizze és ellátásbiztonságát tovább fejlessze. A Westinghouse komoly üzemanyag-gyártási és -kereskedelmi tevékenysége az MVM számára is biztosíték. A vállalat többek között cseh, szlovák, bolgár és finn atomerőművekkel is kereskedelmi kapcsolatban áll – ismertette az MVM-csoport.

