Segítő kezet nyújtanak a kertészeteknek

Országszerte jelentős károkat okozott a hétvégén hazánkon végigsöprő viharos szél. A kidőlt fák, leszakadt vezetékek és leszakított tetők mellett a kertészetekben is komoly pusztítást hagyott maga után az orkán. A Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) tájékoztatása szerint a szélrohamok Győrtől Békés megyéig jelentős károkat okoztak a fóliaházakban.

A károk felmérése folyamatosan zajlik, országszerte több száz hektár fóliaház károsodhatott kisebb-nagyobb mértékben. A legerősebb szélerősség az észak-nyugati és középső országrészben volt tapasztalható, amely elérte az óránkénti 120 kilométer/órát is, de a Dél-Alföldön, ahol a legtöbb fóliaház található, elégséges volt a károkozáshoz már a 80-90 kilométer/órás szélsebesség is.

A FruitVeB összegzése szerint a legtöbb helyen a növényházak fóliaborítása sérült, de volt ahol a fóliaház szerkezetében is károk keletkeztek. A szakmaközi szervezet szerint a legfontosabb feladat most a kertészeknek a fóliaborítás cseréje, az eredeti állapot visszaállítása, ahol lehet, hogy a termesztés folytatódni tudjon. Kérdés, hogy elegendő fólia található-e a forgalmazóknál, hogy kiszolgálják a jelentősen megnövekedett igényeket.

A kormányzat is kész segítőkezet nyújtani a gazdálkodóknak. Nagy István agrárminiszter Facebook-bejegyzésben reagált a történtekre. A tárcavezető közölte, az Agrárminisztérium haladéktalanul megkezdte annak vizsgálatát, hogy költségvetési átcsoportosítással milyen módon lehetne rendkívüli, közvetlen támogatási lehetőséget biztosítani a kárt szenvedett gazdálkodók számára.

Emellett a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerre is támaszkodhatnak a bajba jutott kertészetek. A fólia alatti növénykultúrában észlelhető károkat a kárenyhítési alap révén kezeli, míg a termelő eszközökben keletkezett károk okozta jövedelemcsökkenés elleni eszköz a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer. Előbbi esetében 15 napjuk van az érintett termelőknek, hogy az erre szolgáló elektronikus felületen bejelentést tegyenek.

A tárca felkérte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, hogy a falugazdászok közreműködésével mérje fel a fedett növénytermesztő eszközökben keletkezett károkat. A termelők a falugazdászoknál jelezhetik, ha a szélvihar okozta pusztítás érintette a gazdaságukat.

A kertészeteket összefogó szakmaközi szervezet azt tanácsolja a tagjainak, hogy a falugazdászoknak ne csak a káreseményt jelezzék, hanem adják meg a fóliaház vagy -sátor területét, és azt is, hogy csak a fólia vagy a váz is károsodott-e, illetve hogy milyen kultúra van a fóliában. A gyorsabb adatfelvétel érdekében nem árt helyrajzi számmal, valamint a káreseményről készített fotókkal is készülniük az érintett gazdálkodóknak.

Számos termelőnek van mezőgazdasági biztosítása, a minisztérium pedig arra kérte a biztosítótársaságokat, hogy a gazdák termelési eszközeiben, valamint a gazdasági épületekben keletkezett, vihar- és homokverés miatti kárbejelentéseit prioritásként kezeljék, a helyszíni kárfelmérésekkor soron kívül járjanak el.

Borítókép: Az orkán szétszaggatta a fóliasátrakat (Fotó: FruitVeB)