Szokatlanul stabil az arany ára

Amióta az 1970-es évek elején felbomlott a Bretton Woods-i valutarendszer, melynek alapja a dollár aranyra válthatósága volt fix áron, az arany árfolyama igen mozgékony lett, és az azóta eltelt öt évtized nagy részében ez így is maradt. A hetvenes években az olajválságok által keltett nagy infláció és dollárleértékelődés idején több mint 15-szörösére emelkedett az ár, nagyjából 800 dollárig unciánként. Onnan azonban a magas kamatok időszakában, amelyekre az infláció letörésére volt szükség, csökkenni kezdett az ár, mivel a befektetők és a jegybankok egyaránt a magas hozamú állampapírokat részesítették előnyben, szemben a nem kamatozó arannyal.

Húsz év alatt 300 dollárra csúszott vissza az ár, az ezredfordulóra azonban lecsökkent a fejlett országok inflációja és a kamatok is, így újra érdeklődés mutatkozott az arany iránt: a 2008-as válság előestéjén ára új csúcsot ért el 1000 dollár közelében. A válság után aztán

felértékelődött a pénzügyi biztonság szerepe, ráadásul következett a páratlanul alacsony kamatok kora, így a jegybankok, köztük a Magyar Nemzeti Bank is, tartalékaik egy részét aranyba fektették.

Ez a folyamat különösen az előző évtized végén erősödött fel, majd a járvány alatt az ár rövid időre meg is haladta a 2000 dollárt. Ezután állt be rövid idő után a jelenlegi, 1800 dolláros szintre.

Ilyen stabilitás igen ritka az arany esetében, most azonban több dolog is ezt támogatja. Egyrészt a válság idején a jegybankok által elindított eszközvásárlási program során kiáramló pénz a tőzsdéket, majd a kriptodevizák piacát kezdte fűteni, így a befektetőket a gyors hozam reménye ezekbe a szegmensekbe vonzotta. Most pedig, amikor megjelent a magas infláció, csökkennek a részvényárak és sokat vesztettek értékükből a kriptodevizák korábbi csúcsaikhoz képest, a pénzt a jegybankok kamatemelési ciklusai miatt emelkedő kamatok, illetve növekvő állampapírhozamok vonzzák.

Az arany így egyszerűen kikerült a spekuláció látóköréből: főleg a jegybankok, illetve a hosszú távú, biztonságot kereső befektetők foglalkoznak vele. Természetesen ez nem feltétlenül marad majd mindig így, az azonban látszik, hogy

a meglehetősen változékony gazdasági és piaci időszakban az arany messze a legstabilabb eszköz, és igazolja a jegybankok azon döntését, hogy tartalékaik egy részét a biztonságra való törekvés jegyében aranyba fektették.

Illusztráció: (MTI/EPA/Matteo Bazzi)