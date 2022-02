A koronavírus-járvány jelentette globális nehézségek ellenére is tripla rekordév volt a tavalyi a magyar gazdaság számára – közölte csütörtökön Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az olasz Novation Tech szeghalmi beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy Magyarországon 2021-ben csúcsot ért el a beruházások értéke 1886 milliárd forinttal, emellett a rendszerváltás óta nem volt ilyen magas a foglalkoztatottak száma, illetve „brutális” exportrekordot is sikerült dönteni 119 milliárd euróval. Rámutatott, ezzel, az egy főre jutó kivitelt nézve, az ország a 27. a világrangsorban.

Kijelentette, hogy ezek a sikerek bátor stratégiai döntések eredményeként jöttek létre a válság egészségügyi és gazdasági aspektusainak kezelésekor.

Ha nem biztosítottuk volna Magyarország vakcinaellátását akkor, amikor az egész Európai Unióban még ellátási hiány volt, és ha engedtünk volna annak a csábításnak, hogy a rövid távú népszerűség érdekében szociális alapon osztogassunk pénzt, akkor 2021 nem a rekordok, hanem a súlyos depresszió éve lett volna

– fogalmazott.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a kormányzati döntések helyesnek bizonyultak, ugyanis az oltási programnak köszönhetően Magyarország az európai átlagnál két hónappal korábban tudott újranyitni, a beruházásösztönzési program nyomán pedig „sikeres volt a kanyarban előzés manővere”.

A szeghalmi beruházásról elmondta, hogy a kompozit autóipari alkatrészeket gyártó vállalat fejlesztésének értéke 1,3 milliárd forint, amelyhez az állam 450 millió forint támogatást nyújt, így segítve legalább 50 új munkahely létrehozását.

Kiemelte, hogy a magyar autóipar termelési értéke tavaly novemberig 8700 milliárd forint volt, méghozzá úgy, hogy a szektor által előállított termékek 90 százalékát külföldön értékesítették.

Szavai szerint ezen projekt is azt bizonyítja, hogy a vidéki magyar gazdaság is szintet lépett, s egyre több vidéki vállalat van, amelyik a világpiacon is sikeres tud lenni.

– Ha egy gazdaság képes arra, hogy az autóipar megújulásához szükséges beruházásokat magához vonzza, akkor onnantól kezdve hosszú távú gazdasági növekedési pályára számíthat – szögezte le.

A miniszter aláhúzta, hogy Olaszország Magyarország harmadik legnagyobb exportpiaca, hatodik legfontosabb kereskedelmi partnere, és az olasz cégek alkotják a kilencedik legnagyobb beruházói közösséget hazánkban.

Hozzátette: a tavalyi év első 11 hónapjában 26 százalékkal nőtt és rekordot döntött a két ország közötti kereskedelmi forgalom, ahogy csúcsot ért el külön-külön a magyar–olasz import és az export is.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)