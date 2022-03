Több mint száz új villanymozdony érkezik a MÁV-hoz

Eredményesen zárult a 115 villamos mozdony beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás – közölte lapunkkal a MÁV-Start Zrt., hozzátéve, hogy ezt követően a nyertessel keretmegállapodást köt.

Két áramrendszerű mozdonyból kilencven, három áramrendszerűből 25 beszerzésével újulhat meg a MÁV negyvenéves átlagéletkorú vontatójármű-állománya.

A vasúttársaság által beszerzendő járművek korszerűek és a környezetvédelmi követelményeknek is jobban megfelelnek, mint a jelenleg üzemelő elavultabbak. Az új, nagy teljesítményű mozdonyokkal elsősorban az elöregedett V43 sorozatú, 120 km/h maximális sebességű villamos mozdonyokat váltja ki a cég. Az új járműveknek 200 km/h sebességre is alkalmasnak kell lenniük, és energiafelhasználás szempontjából is jobb hatásfokúak lesznek.

Az új villanymozdonyokat döntően az IC szolgáltatás megújítására és az IC+ szolgáltatás bővítésére használják.

Fotó: Solymosi Dániel / MÁV-Start

A keretmegállapodást a MÁV-Start a nyílt közbeszerzési eljárás nyertesével, a Siemens Mobility Kft.–Siemens Mobility Austria GmbH közös ajánlattevőkkel köti meg. A nyertes ajánlattevő a verseny eredményeként a becsült értékhez képest kedvezőbb végleges ajánlatot adott.

Borítókép: V43-as mozdonnyal Budapestre érkező vonat. Most még jön, nemsokára megy (Forrás: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba)